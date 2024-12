Maja Berović otkrila istinu o odnosu s Bubom Corellijem: Nismo se čuli, ništa se nije desilo

Pjevačica Maja Berović otvoreno je progovorila o svom odnosu s reperom Bubom Corellijem, s kojim je ranije sarađivala.

Iako mnogi misle da su u sukobu, a prašina se podigla nakon što su jedan drugom lajkovali fotografije na društvenim mrežama, Maja je odlučila razjasniti situaciju.

– Buba je uvijek znao da privuče pažnju javnosti. On je neko ko to izuzetno dobro radi i svaki put kad mu je potrebno, nađe način da to postigne. Ovaj put je to bilo tako, ali sve se završilo na tome. Nismo se čuli, ništa se nije desilo – rekla je Maja.

Kada su je pitali da li su “ratne sjekire zakopane”, Maja je istakla da nikada nisu ni postojale između njih.

– Nisu ratne sjekire zakopane jer se mi nikad nismo ni posvađali. Naša saradnja je završena na potpuno civilizovan način, bez ikakvih sukoba. Nikad nismo jedni drugima uputili ružne riječi. Ni ja njima, ni oni meni. Tako da nije tačno da smo se posvađali, iako ljudi često misle da, ako ne sarađujete s nekim, odmah mora postojati neki konflikt, što naravno nije slučaj – objasnila je Maja za “RadioS3”.

Njene riječi su brzo postale viralne na TikToku, a Buba je reagirao u komentarima:

– Ne dirajte mi Maju – poručio je kratko reper.

