PAKLENA TROJKA ULAZI U “ZADRUGU 7”?! O njihovom sukobu bruje svi, a u Bijeloj kući će sve istjerati na čistac

Veliki šef je najavio da uskoro kreće sedma sezona rijaliti programa, koja će nositi naziv “Zadruga 7 Elita”. Kasting je već uveliko u toku i biraju se takmičari koji će se boriti za glavnu nagradu u iznosu od 100.000 evra.

Već nedjeljama unazad se nagađa ko bi mogao da se nađe u Bijeloj kući od septembra. Šuška se da će Ana Ćurčić, Milena Kačavenda i Aca Bulić riješiti svoje nesuglasice i probleme pred kamerama u “Zadruzi”.

Ana i Milena su godinama bile prijateljice, a nakon Ćurčićkinog izlaska iz rijalitija ovaj odnos je uništen. Ana je saznala šta je sve Milena izmišljala i iznosila o njenom životu, pa je odlučila da stavi tačku na ovoj odnos. Rekla je da je Milena više ne zanima i da ne želi da čuje za nju. Gledaocima bi sigurno bilo zanimljivo da posmatraju kako bi se razvijao ovaj odnos u zatvorenim uslovima.

– Produkcija odlično zna šta bi ulazak ove trojke značio. Jedino sa kim se “teže” pregovara jeste Aca, ali ne zato što tu postoji neki problem u komunikaciji, već zato što čovek ima novca i to mu nikako ne može biti motiv za ulazak – priča izvor.

– Sada, pored njega, ni Ana nema novčanih problema, ali ona hoće da zaradi svoj dinar, a i da raščisti neraščišćene stvari i odnose. Želi da istera na čistac sve što nije, jer smatra da joj je učinjena nepravda – dodaje izvor “Telegrafa“.

– Iako su se ograđivali od kume nakon Aninog izlaska, nadimak kuma je ipak imao svrhu, kuma spajalica “i okolo salata”. Na stotine ljudi mi je čestitalo na Instagramu kumstvo, iako sam ja kuma nacionale, a ne lokale, i kumovati neću. Nisam sanjala… Ako su u vezi bili pre obelodanjivanja, svakako sada mi je jasno zašto su se distancirali od mene, jer se ja sa ovim ne bih složila – istakla je Milena Kačavenda, koja smatra da se Ana “zakopala” pomirenjem sa Acom.

– Još jedna u nizu kontradiktornosti Ane, međutim, smatram da se ovim zakopala do kraja, apropo priča o prevarama i ostavljenim ženama, obzirom na to da je do juče hvalila Acinu suprugu. Ne želim ni da mislim kako ću se osećati kada sretnem Acinu ženu, prekrstiću se u “kuma budala “par ekselans”. S obzirom na to da je Ana izjavila da ja ulazim u “Zadrugu elita”, valjda ona zna bolje od mene, mislim da je mlaka njihova španska sapunjara za ulazak, gledaocima je sve jasno kao dan. Želim im svu sreću – poručila je Kačavenda za “Pink.rs” nakon Aninog i Acinog pomirenja.

Na sve to, Ana joj je poručila da jeste ispala budala.

– Da, jer nisi govorila istinu. Aca se davnih godina razveo sa ženom, a djevojka je svaka od danas do sutra. Samo je Anči vječna – bila je kratka i jasna Ana.

