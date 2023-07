HAOS U PINKOVOM STUDIJU! Skočio sa stolice i počeo da urla – zaratili zbog djevojke: “Prodao si me!”

Dušica Jakovljević je u emisiji “Narod pita” ugostila Lazara Čolića Zolu i Bojana Simića. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima.

– Ja ne znam odakle Zoli konjski živici da izdrži sa Kulićima. Preporučio bih mu, ono što je i rekao, da sa Slađom neće da gradi ozbiljnu priču – govorio je gledalac.

– Vidjet ćemo gospodine, hvala vama na savjetima – rekao je Zola.

– Ne znam ništa konkretno o Slađi, ali me moj utisak ne vara. Poznajem ljude na Zlatiboru i raspitao sam se i mislim da nije za tvoj mentalitet – rekao je gledalac.

– Hvala na drugarskom savjetu bez argumenata. Nema tu konkretnih stvari – rekao je Zola.

Zatim se Zola osvrnuo na odnos sa Simićem.

– Došli smo u tu situaciju da mi ne možemo imati taj neki drugarski razgovor, koji smo ranije mogli da imamo. U svim nekim drugim temama mi se da i otvoren je prema meni, ali kada je Slađa u pitanju on je kvaran – rekao je Zola.

– Nemoj da mi praviš problem sa djevojkom. Jesi li ti normalan? – umiješao se Boki.

– Kakva bre djevojka? Što me nisi upoznao? – odbrusio je Zola.

– Gdje da te upoznam? Ti napadaš sve, ti bi i muvu u letu – rekao je Bojan.

U njihov razgovor se umiješao gledalac, a onda je Zola dao svoj sud o Slađi.

– Ona meni odgovara. S njom sam doživio takvu strast, da ne mogu da ti opišem – rekao je Zola, a onda se umiješao Boki.

– Nemoj više, zaplakat ću – pecnuo ga je Simić.

– Slađa mi je poslala poruku. Da ne može više da gleda i da hoće da promijeni kanal, zato što ne može da sluša šta ja pričam – rekao je Zola.

– Hoćeš da ti kažem šta je meni napisala? Ne mogu sada ovako javno. Reći ću mu ako se budemo družili nakon ove emisije – rekao je Simić.

– Malo mi je f*karski to sa njegove strane. Ako si mi prijatelj, reci mi. On ima više godina iskustva od mene. Nisam vjerovao da će da me proda – rekao je Zola.

– Kako sam te ja to prodao? – pitao je Simić.

– Ti si Slađi pričao bajke i one tvoje priče – rekao je Lazar.

– Šta pričaš? Što si ljubomoran? Ti si ljubomoran kao pas – povikao je Bojan.

– Ja ne volim tu kvarnoću. On laže. On misli da sma ja opsjednut sa njim i sa njegovim načinom života. Druže hoćeš li ti da se ja Slađi više nikad ne javim? – pitao je Zola, a onda je Boki skočio sa stolice.

– Neću, ne zanima me Slađa. Šta pričaš ti? – vikao je Bojan.

Bojan i Zola su nastavili da se svađaju, a Dušica je pokušavala da smiri situaciju, piše Srbija Danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

