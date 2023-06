SKANDAL! Pokazan necenzurisan snimak odnosa Zvezdana i Aleks: Ovo nismo vidjeli – velika bruka za Nikolićevu

“Zadruga 6” se završila, a umjesto nje ide emisija “Narod pita”. Voditeljka Ivana Šopić ugostila je ljubavni par Anastasiju Stanojević Palčicu i Marka Petruševića Petrućija, koji su ostali upamćeni po brojnim svađama i sukobima dok je trajala šesta sezona najgledanijeg rijalitija.

Oni su u emisiji pogledali snimak žestokih svađa koje su imali sa Anom Ćurčič, pa je Palčica to iskoristila kao priliku da opet ošuri po Ani, ali i drugim zadrugarkama, posebno po Aleksandri Nikolić.

– Mene je cijela nacija osudila, mi smo imali svađe, ali na TV-u to izgleda burnije, ne opravdavam se, ali dobro. Ivana pa Slađa je sa Zolom zbog novca, ona Matora i Anita, kakve su to gluposti, ja im želim sve najbolje, ali to je interes, Bilal i Maja, ma dajte odjenom ona kod njega – dodala je Palčica pa se osvrnla na Car i Aleks:

Onda je Palčica izvadila telefon i pokazala snimak na kome se ljube Zvezdan i Aleks.

– Ivana Šopić se nagnula da i ona vidi i ostala u šoku.

– Aleksandra se ljubila sa Zvezdanom, ja ne želim da meni neko krene, ali Palčica ima sve. Aleksandra je imala odnos sa Zvezdanom. Bio je poljubac na blic, a on je nju nakon toga povukao ka sebi. Aleksandrini fanovi tvrde da je sve montirano, a ja znam da nije. – rekla je Palčica koja je otkrila da vodi rat sa Aleksandrinim fanovima, piše Srbija Danas.

