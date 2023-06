OTKRIVEN PRAVI RAZLOG RASKIDA ANĐELE I ZVEZDANA: Đuričićeva prolila more suza poslije ovog saznanja!

Anđela Đuričić potvrdila je informaciju o raskidu sa Zvezdanom Slavnićem, a tačan razlog njihovog iznenadnog prekida ne zna se ni dan-danas.

Iako se na Instagramu i dalje prate, čini se da se diskvalifikovani par nije rastao u najboljim odnosima, a najnovija Anđelina objava zbunila je sve.

Naime, ona je objavila citat, kojim je objasnila na koji način funkcioniše u vezi, pa naglasila kako odlazi kad nije voljena, što je bacilo sve u rebus:

– Dušo, ostala si lepa, jer nisi davala na sebe. Kad si voljena – daš se, kad ne, pokupiš se, odeš. Isplakala si svoje probleme, nisi ih držala u sebi, za sunce se sva skineš, za laž revoluciju dižeš. I onda ljudi kažu to je do genetike, ne, to je do voleti sebe – glasio je citat.



