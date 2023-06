SAOPŠTILA MU DA JE TRUDNA! Zvezdan viče i histeriše – ne želi bebu: Anđela se davi u suzama

Anđela Đuričić posumnjala je da je u drugom stanju, a potpuni haos je nastao kada je rekla to svom dečku Zvezdanu Slavniću.

Nakon što joj je on rekao da ne želi dijete sa njom posvađali su se, a ona ne može da se oporavi.

– Anđeli je kasnila menstruacija, pa je pomislila da je u drugom stanju, što je i rekla Zvezdanu. Međutim, njegova reakcija je šokirala, mislila je da će biti srećan, a on je priznao da nije spreman za dijete i da sad ne želi bebu i da ona odlučuje emocijama, a ne glavom. Anđela zaista mašta o velikoj porodici sa njim, dok on smatra da trenutno nisu u situaciji da stvaraju porodicu – nemaju krov nad glavom, nezaposleni su, nemaju nikakva primanja, a imaju i dug prema televiziji Pink. On joj je rekao da je najbolje da sad ne rađa dijete, što je u prevodu značilo da treba da a.ortira – rekao je njihov komšija za Svet i dodao:

– Zvezdan želi da neko vrijeme žive zajedno, da vide kako im ide, dok Anđela želi da učvrsti tu vezu. Moki su od sreće krenule suze kad je čuo da bi mogao da dobije unuče, ali njeni roditelji je nisu podržali, za njih bi to bila katastrofa. Sreća što nije zatrudnila, jer da jeste, tek tada bi joj sve lađe potonule. Sad makar zna na čemu je i može da razmisli, piše Srbija danas.

