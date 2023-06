ISPLIVAO SNIMAK JEZIVOG NAPADA NA SLOBINU ŽENU! Bivši suprug je zvjerski bacio na asfalt!

Supruga Slobe Radanovića, Jelena, nedavno je napadnuta od strane bivšeg supruga, i to ispred svoje kuće u Višnjičkoj banji, kada je bivšem mužu davala djecu.

Jelena je zbog nanesenih povreda odmah otišla u Urgentni centar, gdje je ustanovljena povreda noge, koja joj je odmah zavijena, a kasnije je dala i izjavu u policiji.

Sada se pojavio snimak sa sigurnosnih kamera, koje su zabilježile jeziv napad.

Naime, Jelenin bivši muž došao je do nje kako bi uzeo djecu.

Jelena je ušla u auto, na zadnje sjedište, kako bi vezala njihovog sina, kada ju je bivši iz nepoznatih razloga zgrabio s leđa, izvukao iz auta i bacio na asfalt.

Sloba Radanović je u tom trenutku bio odsutan, i to čak u Sloveniji, budući da je tamo imao zakazan nastup. Jelena je u bolnicu otišla u pratnji rođene sestre.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Nakon napada, ona se oglasila na svom Instagramu i objasnila da već duže vrijeme trpi maltretiranje bivšeg supruga, piše Srbija Danas.

„Od kad sam napustila bivšeg muža stalno sam na sudovima na kojima pokušava da izbjegne plaćanje alimentacije, pozivana sam u policiju zbog njegovih raznih lažnih prijava, a u Centar za socijalni rad i dalje idem da odgovaram na pitanja. Trudna sam išla u sve ove institucije. Doživjela sam mnogo nepotrebnog stresa. Naš sin je autističan. Jedina obaveza koju moj bivši suprug ima oko naše djece je dijelom finansijska i najviše se odnosi na liječenje. Pošto su naša djeca tužena ja moram da idem na sud kao njihov zastupnik. To jako dugo traje i iscrpljujuće je emotivno i finansijski“, napisala je Jelena na Instagramu, pa dodala:

„Povrede mi jeste nanio on! Ona me je snimala telefonom dok sam stavljala dijete u kola i tako je sve počelo, a povrede mi je zadao on! Na sudu može da laže da nema ništa tako što sve što ima prebaci na nekoga drugoga. U policiju može da me prijavljuje vječno, oni uvijek moraju da naprave zapisnik na osnovu njegove priče. Kada centru za socijalni rad kaže bilo šta što nije afirmativno za jednu majku oni moraju to da provejre. A danas pokušava da se sakrije iza svoje djevojke.“

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

