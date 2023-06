ALEKSANDRA OBIJELODANILA DOGOVOR SA ZVEZDANOM: Ovo je istina o Ani i Maji, sve karte spuštene na sto!

Aleksandra je nakon turbulentnih deset meseci otkrila šta zapravo misli o Ani Ćurčić i njihovom sukobu, te je ispričala koliko je primijetila sve malverzacije kojima se bavila, piše Srbija danas.

– To je ona radila namjerno da bi imala reakciju od Zvezdana. Ona je nju nazvivala ku*vom, a ustvari je radila kako joj je volja. Na taj način je Zvezdan sve vrijeme gledao u njih. Ana je osoba koja patetiše, priča kako je Zvezdan monstrum, a piše mu pjesmu. Nije realno. Ona glumi žrtvu, a ovamo joj Maja priča da je varala muža, pa ko tu koga laže? Ja nju nisam uvrijedila, a ona je zla i to sam joj rekla. Maja ide uz dlaku Ani, a njoj to odgovara. Maja je provocirala sve – dodala je Aleks.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari