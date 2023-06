MORA ODMAH DA NAPUSTI ZADRUGU – donijeta vanredna odluka: Više nije dio rijalitija iako je finale počelo

Zadruga se završava a jedan po jedan ispadaju iz najgledanijeg rijalitija.

Nakon što se gong oglasio prvu put, što znači da je prvi presjek za večeras napravljen, Ivana Šopić podizala je zadrugare i otkrila ko napušta “Zadrugu”.

Večeras će neko napustiti Bijelu kuću. Večeras će u kući ostati samo superfinaliti. Jedan par ćemo da dovedemo u pitanje, tačnije njihovo spavanje u zajedničkom krevetu večeras. Danas su bili jako srećni, Žana možeš da ustaneš – rekla je Ivana.

– Svakako sam zadovoljna i hvala svima koji su glasali. Jako sam se uželjela Irine. Savršeno me ne zanima ko će šta da kaže i misli, nikome ne polažem račune. Sigurna sam da me bivši muž podržava za sve kao i ja njega, ja svoje prioritete imam napolju i ja Marka nisam vukla i uslovljavala nečim, smatram da ćemo napolju da iskalkulišemo taj odnos, sa moje tačke gledišta mislim da će biti da. Spremna sam da se suočim sa svakakvim komentarima – rekla je Žana.

– Žana je sve rekla. Niko me nije tjerao da budem u takvom odnosu – rekao je Marko.

– Marko kako si? Ne bih rekla da si dobro – rekla je Ivana.

– Neće mi biti svejedno ako ode, ali možda izađem ja u 3 ujutru. Mislim da će me čekati i siguran sam – rekao je Marko.

– Na mene jedino moje dijete može da utiče, ali smatram da potpuno znam šta radim – rekla je Žana.

– Gledaoci su ugrozoili još nekoga, taj neko je muškarac. To je neko ko neće očekivati jer godinama tu osobu prati, podržava i glasa za njega veliki broj ljudi. Ta osoba je otvoreno želela što bolje da se plasira, a to je Janjuš – rekla je Ivana.

– Niko nije zakazao, siguran sam imam pravo na to. Tek će krenuti kako treba da bude. Ja verujem u sebe. Hvala Bogu više nemam tako humorističke klipove kao prethodnih godina, ovo je sasvim dovoljno. Ako napustim kuću super, ako ne napustim još bolje, ali ne verujem jer verujem u moju podršku koja znam kolika je, pogotovo u ovom trenutku – rekao je Janjuš.

– Pridružit će ti se učesnik ili učesnica koji je otvoreno rekla da želi da dođe do superfinala, otvoreno je pokazivao ili pokazivala želju da ostane. Matora ti si ugrožena – rekla je Ivana.

– Dizali su me prethodnih dana, čak i da imam osjećaj da idem kući ne bih to rekla. Nadam se da ću ostati. Smatram da svi koji smo ostali želimo da ostanemo i treba. Ovde je tolika tenzija i šta god da kažeš bude loša. Ja sam Žani davno rekla da bi mi bilo drago da ostane i da treba da ostane do kraja, mislim da je ozbiljuno otišla s mozgom. Tripuje, a htjela sam da je pohvalim – rekla je Matora.

– Ko ti je rekao da sam se ja naljutila. Stvarno nisam imala lošu namjeru, ne znam što se naljutila – rekla je Žana.

– Ne bi mi bilo drago da ostanu njih dvoje, volela bih da ostanem ja. Bože me oprosti i sakloni. I u konkurenciji sa njima bi mi bilo drago da oako odem ostanu dvoje ljudi koji su mi dragi – rekla je Matora.

– Marko Stefanović može da se pridruži – rekla je Ivana.

Ja bih se zahvalio svima koji su glasali za, mene. Ide mi se kući da vidim porodicu i da rešim to, da vidim šta se dešava i da se ispričamo pošteno – rekao je Marko.

– Je l’ se plašiš kritika tvoje porodice i da li bi mogli da te poremete toliko da ne dočekaš Sanju? – pitala je Ivana.

Pa ne plašim se, objasnio bi im. Ja sam takav, volim odmah da riješim probleme i ne ponosim se. Niko ne može da utiče. Od Žane sam više zaslužio da ostanem – rekao je Marko.

– Manji palsman zaslužuje Žana, Marković, Miljan, Matora, milica, Ivan, svako ko nije prolio suze, krv i znoj, imao je stav i karakter. Nije se libio da bude ono što jeste. Pored svih uspona i padova on je dečko za primjer. Imam nizak nivo samopouzdanja, ali kad vidim ko za sebe očekuje koju poziciju, mislim da Marko i ja zaslužujemo peto i šesto mjesto – rekla je Sanja.

– U pravu je jer je rekla da su se uvijek psovli i vrijeđali zarad šoua – rekla je Milica.

– Mi smo ostali od prvog do posljednjeg dana zajedno, a ti si va.inu tri puta dala – rekla je Sanja.

Ja od prvog dana verujem od njihovu ljubav. Svako ko misli da sam prema njemu neiskrena ne treba da bude u bilo kakvom kontaktu sa mnom – rekla je Matora.

– Je l’ vaš prvi sukob bio kad si izvrijeđala Erminu? – pitala je Ivana.

– Da, Matora je sama rekla da je pametnija i iskusnija. Sebe je štedela par meseci, neka gledaoci procene da li je to iskreno, po meni je linija manjeg otpora – rekla je Sanja.

– Ja im želim svu lhjubav sveta i sve najlepše, ali takva budalaština je da neko ovde treba da prolike suze, krv i znoj. Ja sam tebi samo rekla da si metla, želim vam svu sreću i ljubav ovog sveta,a ovaj mali je jako nevaspitan i bezobrazan. Izgleda kao kombinacija besnila i steroida. Ti si devojko jedina skinula gaće pijana – rekla je Žana.

– Po prvi put bih ja najviše voleo da izađem. Nisi li ti neki dan imala frku zbog ljubomore prema Maji sa kojom sediš i družiš se, nisi li mesecima zastupala i borila se protiv Ane. Bezveze si mene pomenula dva puta, dok on ćuti, a ti radiš problem bezveze i njemu i sebi i drugima – rekao je Car.

Ivana Šopić je zatim saopštila zadrugarima da Bijelu kuću kao 20. superfinalista napušta Žana Omnia.

