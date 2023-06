DRAMA KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Otpratio Anđelu sa Instagrama, pa poručio – “Ne želim više da imam ništa s njom!”

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić nedavno su diskvalifikovani iz “Zadruge 6”, a javnost i dalje ne prestaje da bruji o njima i njihovom turbulentnom odnosu.

Bivši zadrugar i Anđelin prijatelj Fran Pujas sinoć se pojavio na jednom događaju i tom prilikom otkrio da je prekinuo svaki kontakt sa Đuričićevom, iako su se lijepo družili u petoj sezoni rijalitija, a čak su se pojavljivali i navodi da se Crnogorka zaljubila u njega.

– Nismo ni u kakvim odnosima, to što su oni sad u šestoj sezoni pričali da je bila zaljubljena u mene u petoj, to mene ne zanima. Ja to nisam vidio a i ne zanimaju me te stvari. Bili smo prijatelji tamo, i to je to – rekao je Fran.

Da li te je ona otpratila sa Instagrama? – glasilo je pitanje.

– Nemam pojma, ja sam nju otpratio jer ne želim da imam bilo kakve veze sa ljudima iz rijalitija. Moja rijaliti karijera je završena – zaključio je Pujas.

Šira domaća javnost Frana Pujasa upoznala je kao kontroveznog učesnika “Zadruge 4”, a u rijaliti je ušao sa tadašnjom djevojkom Paulom Hublin. Ona je nedavno objavila da se vjerila za Filipa Đukića, voditelja i takođe bivšeg zadrugara, a kako je Fran podnio te vijesti saznajte na snimku ispod:

