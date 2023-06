“ČEKA GA PAKAO OD ŽIVOTA!” Anđela podivljala, saznala za još jednu Zvezdanovu prevaru i to u spoljnom svijetu!

Kako se bliži superfinale šeste sezone Zadruge, u javnost počinju da isplivavaju svi oni tajni dogovori koje su zadrugari sklapali prije ulaska, ili barem navodi i spekulacije o istim.

Ljubavni trougao između Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić i dalje intrigira domaću javnost, a sve je više priča o tome da su se bivši supružnici dogovorili da u rijalitiju naprave haos, preljubu i raskid kako bi jedno od njih dvoje odnijelo pobjedu, a potom nagradu podijelili!

Ipak, kako je u međuvremenu Slavnić diskvalifikovan zajedno sa svojom devojkom iz rijalitija Anđelom, on navodno sada sve nade polaže u Aninu pobedu, jer je izbacivanjem ostao bez honorara.

Sličnu priču za “Kurir” je potvrdila zajednička prijateljica bivšeg para, koja tvrdi da su čitavu aferu osmislili upravo Ana i Zvezdan.

– Sve ono što ste videli u “Zadruzi” je njihov dogovor. I to do najsitnijih detalja. Govorim vam ovo jer sam upućena u sve, a muka mi je da više gledam kako Anu sažaljeva narod, dok je ona i te kako bila spremna na sve. Oni su bili spremni na sve kako bi neko od njih dobio prvu nagradu. Bez obzira na to što su bili u odnosu u kakvom su bili, dogovorili su se da prvu nagradu podjele. Sad kad je Zvezdan ispao i ostao bez dinara, Ana mora da ispuni svoj dio dogovora i na njoj je veliki pritisak. Ne bi me čudilo da Zvezdan čim se završi rijaliti, otkači Anđelu po kratkom postupku i vrati se Ani. Sve je moguće. On se nada da će ona pobjediti, jer je svjestan da ako Ana ne uzme prvo mjesto, da je baš u ozbiljnim problemima – priča sagovornica za pomenut medij i dodaje kako je Đuričićeva reagovala kada je saznala da je izigrana i da je cijela situacija namještena:

– Anđela je poludjela. Histerisala je, bacala je šta je stigla po stanu. Komšije su htjele da zovu policiju. To znam iz prve ruke. Ona je ludački zaljubljena u Slavnića. Rekla mu je da je spremna na sve ako još jednom u životu samo pogleda Anu u oči. Insistirala je da joj prizna da li su se njih dvoje sve dogovorili, ali on je rekao da to nije istina i da ne umišlja. Anđela mu ne vjeruje u to i više puta mu je ponovila da ga čeka pakao od života ako je to tačno i da se neće dobro provesti – zaključila je ona.

Podsjetimo, dok su i Zvezdan i Ana bili u Bijeloj kući ove priče su se pojavljivale i u Zadruzi, ali i napolju, a njih dvoje su oštro demantovali da su imali bilo kakav dogovor i plan ovog tipa, te da se sve zaista desilo tako kako smo vidjeli, piše Srbija Danas.

Facebook komentari