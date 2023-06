“ZNAM KAKO SE OPHODI PREMA ŽENAMA NAPOLJU!” Konačno se oglasila – Aleks će tek vidjeti pravog Filipa!

U studiju u Šimanovcima tokom sinoćnjeg finalnog izbacivanja voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je bivše zadrugare iz raznih sezona.

Oni su komentarisali vjeridbu Filipa Cara i Aleksandre Nikolić, a riječ je prva dobila Marijana Zonjić.

– To je rijaliti priča. Car sve što radi, radi lažno. Vidjet ćemo kad ga bude upoznala u pravom svijetlu napolju da li će to opstati. Znam da je napolju drugačija osoba. Jasno mi je kako se ophodi prema ženama. On tripuje neke stvari koje ne postoje, vraća scene koje su se desile u ”Zadruzi”. Svima je jasno da je bio s mojom drugaricom (Dalilom) i kako je to teklo. Kritično je to – rekla je Marijana.

– Ne može on da se nosi s nečim što je bilo. Boljet će ga Aleksandrina prošlost, s kim je bila i šta je radila – istakao je Adam Đogani.

– Ona se skroz povukla, ovo sve nije njena priroda – rekla je Miljana Popović.

– Kupuje mir. Takva je bila sa Dejanom, pa je ušla u ”Zadrugu” i uradila šta je uradila – dodala je Marijana.

– Izgubila je sebe. Uvijek ćuti, a kad nešto kaže, Car joj odbrusi – istakla je Miljana.

– Ne znamo kako će to funkcionistati. Možda se baš sad usaglase – dodala je Šarmen.

– Aleksandra voli da zavoli, popije i da se svađa. Ne znam koliko on to može da trpi. On je ljubomoran i posesivan, neće moći to da podnese. Previše su se ugasili – rekla je Miljana.

– Mislite da ne smiju da napuste jedno drugo? – upitala je Dušica.

– Ne mislim da je to zdravo na duže staze – odgovorila je Miljana.

– Aleksandra se družila sa djevojkama s kojima se nije ranije svađala, samo da ne bi pravila problem u svojoj vezi. Ona je dosta mirnija – istakla je Šarmen.

– Ukoliko odu u tu Crikvenicu, on će izlaziti s prijateljima, a ona će sedeti kod kuće – tvrdila je Miljana.

– Došla sam do zaključka da je ljubav sloboda. Kad si zadovoljan odnosom, onda ne treba da se menjaš. Ako si srećan, slobodan si i najbolja verzija sebe – rekla je Tamaris.

– Da li ste se Adam i ti pozdravili? – upitala je Dušica.

– Ne – odgovorila je Tamaris.

– Nema potrebe, mi smo svoje priče ispričali – rekao je Adam.

– Ja nisam gubila vrijeme napolju. Pozdrav za Supermena – rekla je Tamaris, piše Srbija Danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari