MAJA MARINKOVIĆ IZLAZI KAO POBJEDNICA “ZADRUGE 6”! Sve isplivalo sedam dana prije finala, sačekat će je i automobil marke BMW!

– Rešio sam da kćerku častim za prvo mjesto koje će osvojiti u “Zadruzi”, ja se iskreno nadam da će tako biti! Zaslužila je da je častim! Da ne bi pare otišle na drugu stranu, bolje da se ulože u prave stvari. Auto me je izašao 15.000 evra – kaže Taki i priznaje da njegova kćerka nema vozačku dozvolu.

– Nažalost, nije još položila. Uplatila je cjelokupno polaganje, mislim da je otišla na tri časa, ali nikako to da završi, stalno je u rijalitiju. Nadam se da će završiti auto-školu kada bude izašla, pa da može lijepo da se služi ovim automobilom – poručio je Taki.

Podsjetimo, Maja Marinković pretrpjela je nasilje u Beloj kući od strane Anđele Đuričić, koja je diskvalifikovana nakon toga. Taki je zbog toga podneo krivičnu prijavu protiv Đuričićeve.

– Javila mi se jutros bivša supruga i rekla da hitno uđem u poruke, gdje mi je poslala snimke na kojima nebitna osoba tuče moju kćerkicu. Istog momenta sam zvao produkciju i čelnike Pinka, jer sam dobio informaciju da je u bolnici. To nije tačno, Maja je samo malo više ugruvana. Majin advokat je odmah podnio krivičnu prijavu zbog nasilja i teških tjelesnih povreda, jer je rekao da je povrijedila vrat. Ja to nisam ništa vidio, ali želim da ode da se to sve snimi. Da ne bi bilo nekih neželjenih posljedica, on će kontarkirati produkciju da se to sve odradi – rekao je Taki, piše Informer.

