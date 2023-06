ĐEDOVIĆ IZVUKAO IZ ANE CIJELU ISTINU: Odnos sa Bulićem krila od Zvezdana, pa otkrila ovo o noći diskvalifikacije!

Tokom sinoćnjeg izbacivanja, Marko Đedović ušao je u Bijelu kuću kako bi obavio intervjue sa najaktuelnijim učesnicima.

Na samom početku večeri Đedović je porazgovarao sa Anom Ćurčić, koja je otkrila kako se osjeća nakon što je njen bivši suprug Zvezdan Slavnić diskvalifikovan.

– Ana, da li se nešto promjenilo u tvom odnosu sa ukućanima? – upitao je Marko Đedović.

– Ja sam se iznenadila, nisam znala da se u kući priča da sam imala vezu sa njim (Acom Bulićem). Ja ću da objasnim da je to moja prva ljubav, momak za kojeg sam trebala da se udam, imali zakazanu svadbu i sa kojim sam izgubila bebu. To je moj prijatelj i sa njegovom majkom sam dobra – govorila je Ana.

– Da li ste se čuli tokom odnosa sa Zvezdanom? – upitao je voditelj.

– Mi smo se čuli, njegova majka nas je posetila i to zna Zvezdanova mjka. Ta žena je puno učinila za Saru. Ne mogu da ćutim na to što mi se stavlja da je Aca Bulić sa mnom u vezi. Zvezdan Slavnić vrlo dobro zna majku. Mi smo se igrom slučaja par puta čuli vezano za problem koji sam imala i za Zvezdana, tu mi je Aca bez problema pomogao. Pred ulazak u “Zadrugu” smo se čuli, bila sam ja ta koja je njega pitala neke stvari. Njega su novinari zvali, nije hteo da daje intervjue. To je čovek kojeg mogu da pozovem u tri ujutru, pa iako se ne čujemo 10 godina – nastavila je Čurčićeva.

– Da li si uzimala novac od njega? – upitao je voditelj.

– Da. Od njega ne moram da pozajmljujem, mogu da kažem pomogao mi je, pomogao nam je – odgovorila je Ana.

– Ukućani su pričali da shodno traumama žena ne može da pošalje kockarsku tortu? – dodao je Marko Đedović.

– Sve vreme je sedeo kod blek džeka, ja sam baš iz tog razloga poslala da bi on znao da ga vidim. Dogovor je bio da se moje ime ne pominje, a ja sam se namerno potpisala. Do njegovog rođendana se ne sećam koliko je još sedeo, to je bio septembar, a sve je počelo da se dešava u decembru. Ne lažem ništa što se tiče kocke, to je i Zvezdan priznao, ali je i dodao dosta stvari. Ja jesam sa Zvezdanom išla kad se kockao, to ne znači da sam ja kockar. Bila sam sa njim puno puta kad je kockao. Ja sam tako kupovala mir, udovoljavala njemu i birala liniju manjeg otpora. On da bi otišao da kocka, a ja ostala kući, ali reći ću da sam najviše išla zbog kupovine mira, linije manjeg otpora i da mu udovoljim – rekla je ona.

– Zvezdan je rekao da si kockala, da li govori istinu ili laže? – upitao je Marko Đedvoić.

– On je rekao da sam kockarka, ne da sam kockala, a onda je demantovao. Mi kad smo išli to je trajalo jako dugo, u zavisnosti da li je dobio ili gubio. Dešavalo se da mi da par žetona, ili sam mu maler, pa se sklonim. Igrala sam iz razonode, kockar nisam. Hteo je da mi stavi teret pored svega što mi je uradio u životu, ja kockar nisam – pravdala se Ana.

– Zašto si opstajala u takvom odnosu u 21. vijeku, a nemate ni zajedničku djecu? – upitao je Marko Đedović.

– Bili smo prijatelji, počela je zaljubljenost i ljubav, problemi sa kockom su kasnije počeli. Mi nismo imali toliko probleme kocke ovog tipa, kao što su ključne situacije koje su se dogodile. On je kardinalne stvario uzeo i potrošio na kocku. Zvezdan nije sebi priznao da je kockar, jer on kad nije imao nije išao da se pozajmljuje, nego je sedeo kući i razmišljao. Problem u kocki je veliki i niz problema kasnije kad je to krenulo da bude ozbiljno, dešavale su se i druge stvari. Ja nisam imala prvog dana problem – govorila je ona.

– Ti si ga voljela do posljednjeg dana, do prevare sa Anđelom. Kocka nije problem rastanka, ti si mu poslala tortu, a Anđela je razlog prekida – dodao je voditelj.

– Naravno da je Anđela razlog, ali skockala sam da se sve vreme zaboravlja četiri godine njegovog zatvora. Ja sam 2016. godine želela više puta da ga napustim, nisam imala prilike, nisam mogla i smela – rekla je Ana.

– Gdje je tad bio Aca Bulić? – upitao je Marko.

– Pozvala sam ga u jednom momentu, kuma je znala, drugarice neke su znale. Drugarice su me pokupile u jednom momentu, kuma je znala. Acu jesam kontaktirala, vrlo uplašena, a on mi je rekao tad, Zvezdan to nije znao, znao je bivši suprug i to je čovek kojem mogu uvek da zakucam na vrata. Ja sam se Zvezdana jako plašila. Aca Bulić je bitan jer sam mu se javila i objasnila da imam problem, znam da bi to bilo rešeno jako brzo, ali moj mozak funkcioniše drugačije, kad neko ima strah, mislila sam da ću da napravim problem. Ja sam njega pozvala i više se nisam javila, a mogla sam da rešim to. Nadala sam se da će biti bolje – pričala je Ana.

– Da li stvarno misliš da Zvezdan može nešto da ti uradi? Da li misliš da želi posle svega? – upitao je Marko.

– Ne znam da li želi, njegova stvar i njegov život… Ja mu želim sve najbolje. Ja sam živela posao, kuća, deca i on. Ja sam se učaurila, ufiksirala i bila sam okrenuta potpuno, robotizovana žena. – rekla je ona.

– Tvoj plač kad je on izašao? Je l’ emocija u pitanju? Krivica? Neki pričaju da ga voliš i da ti je žao i da ti je teško i sebi da priznaš da ga još uvek voliš – rekao je voditelj.

– To sam ja, ja to radim i kod kuće. Odem na trening, pa se posle toga isplačem. Ja sam se od srca isplakala to veče. Ja mislim da se vidi kako je meni. Ja nisam plakala jer je Zvezdan otišao, bilo mi je krivo i žao. Ja znam kako je Zvezdan živeo pre nego što je ušao u Zadrugu i mislim da nije trebalo da dođe do ovoga, da sebi dozvoli. Ja sam videla da će to da se dogodi, ali ne ovako brzo. Miljan me je toliko izvređao… Pretres mi je sve pojačao, ja sam srčana i osetila sam se loše, pa sam sve izbacila, kako sam izbacila – govorila je Ana.

– Kako komentarišeš jer mnogi uklućani kažu da ste Boni i Klajd, prevaranti 21. veka i da si plakala jer je ostao bez novca? – upitao je Marko.

– Zvezdan nije bio u “Pink Panterima”. Ja mogu da kažem da me mrze i da su došli da se takmiče, šta sam im ja uradila? Car je rekao da je Dejan sve vreme pirčao kako je imao emociju, a to priča čovek koji mu je bio sa ženom i uzeo mu devojku. Na sve što se meni desilo… Miljan jeste stao uz mene, poštovala sam to. Njegova žena i ja nismo dugogodišnje prijateljice. Žena mi je prirasla srcu i bila je uz mene. Ne znam šta Miljan priča, sa svima se svađa, pa sa njima pije kafu. Meni to nije normalno i zdravo. Ja mislim da mu je ovo za Maju bio okidač, ali Slađa i svađa sa Anitom, a pokazao je šta misli o meni. Meni Maja ni nije drgarica, valjda se to jasno vidi. Meni Maja ne smeta, ne znam šta više da pojašnjavam jer ja nisam sa Zvezdanom i nisam njegova žena – nastavila je Ana, piše Srbija danas.

