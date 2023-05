SMRT OKONČALA “ZADRUGU”! Riječi koje smo uzeli zdravo za gotovo su se obistinile!

Direktor televizije “Pink”, Željko Mitrović iznenadio je protekle večeri javnost odlukom da ugasi rijaliti “Zadrugu”. ..

Povodom ukidanja popularnog TV formata oglasila se rijaliti-zvijezda i astro tumač Vesna Rivas, koja ističe da je sve ovo predvidjela, piše Srbija danas.

Rivasova je sve podsjetila na predmet koji je nosio Dejan Dragojević, pobjednik pete sezone “Zadruge”, u noći finala, te napomenula da je u svemu bio nagovještaj kraja..

– Stalno sam u mnogim emisijama ponavljala, samo da se ne desi smrt u “Zadruzi”, cijele prošle godine, a i ove. I desila se, ali spolja koja je ubila “Zadrugu” – napisala je Vesna na društvenoj mreži Instagram, aludirajući na dva masakra koja su zavila u crno Srbiju.

Rivasova je u više navrata u septembru prošle godine nagoveštavala kraj popularnog TV formata.

– Počinju ovi “Zadrugu”, a ja, pred polazak na more, pitam: “Kad ovi kreću?”. Oni mi kažu devetog devetog, a ja na to kažem: “Ne… Devet, devet, šest, pa to će biti smrtnih posljedica!” Uf, tu će biti svašta – rekla je u septembru prošle godine Vesna.

