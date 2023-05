MAJKA JE OSTAVILA KADA JE IMALA SAMO 15 MJESECI: Ovo je porodična tajna Maje Marinković – evo zašto je napustila

Starleta Maja Marinković, aktuelna zadrugarka, stalno ističe kako joj je otac Taki Marinković sve u životu i da joj je on bio i otac, i majka tokom odrastanja.

Rijetko kada pomene svoju majku, a jednom prilikom je objasnila da je mama napustila kada je imala samo 15 mjeseci, jer nije željela da trpi Takijev noćni život, jer je htjela prije svega da završi fakultet, piše Srbija danas.

Zbog toga je Maja sa svojom majkom dugo nije razgovarala, a sada su u korektnim odnosima.

– Majka me je ostavila Takiju kada sam imala 15 mjeseci, nije mogla da podnese da Taki izlazi noću, ugasila se ljubav između njih i ona je riješila da me napusti i posveti se školovanju. Ne zamjeram joj, Taki je učinio sve da mi nadoknadi tu ljubav koja mi je falila od mame. Ona me je obilazila povremeno kupovala igračke, a onda je napala Takija, ja sam bila dijete, stala sam u njegovu zaštitu i do moje sedamnaeste godine nismo imale nikakvu komunikaciju. Pomirile smo se, ali kada sam ušla u rijaliti njoj to nije odgovaralo, pa smo opet izgubile kontakt. Sada smo okej, onako, korektan odnos, ja nju poštujem, jer me je rodila i to je to – rekla je Maja nedavno, piše “Star”.

