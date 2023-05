NOVA AFERA OŽENJENOG ZADRUGARA TRESE BELU KUĆU! Priznao emocije pred svima: “Ne mogu da krijem, prija mi…”

Već nedjeljama unazad se spekuliše o odnosu Mikice Bojanića i Milice Veselinović. Zadrugari polemišu da među njima ima nešto više od prijateljstva, a sada je ovaj oženjeni zadrugar otkrio šta on misli o ovoj temi.

– Mikica i Milica se druže, ali mnogo zadrugara komentariše da se nešto krije iza toga. Mikice, šta kažeš na to? – upitala je Ivana.

– Ništa osim druženja se ne krije iza toga, tvrdim to – istakao je Mikica.

– Miličina majka je napisala da treba da se druži s ljudima koji su približni njenim godinama. Aludirala je očigledno na Mikicu. Ona nije tokom čitanja željela da spomene taj dio, ali su ljudi pored nje to vidjeli. To je bio signal njene majke – kazao je Neca.

– Ja sam neko ko se druži sa Milicom, ništa dalje od toga ne postoji, to je činjenica. Mene su zaboljele njene suze koje sam vidio. Jako mi je draga. Podsjeća me na Bojanu, kćerku mog brata, jer ima iste fore. Koliko god da je mlađa od mene, meni te šale prijaju, ja to ne krijem – kazao je Mikica.

– Da li si se pronašao u pismu, kada je njena majka rekla da se druži s osobama koje su njena generacija? – upitala je Ivana.

– Očekivao sam da ako je pozdravila Ivana, pozdravi i mene. Ako je rečeno da se skloni od ljudi koji nisu njeno godište, mislilo se na to da se skloni onda od svih koji nisu njeno godište – rekao je Mikica.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Facebook komentari