ZANIJEMIO OD SRAMOTE! Pogledajte Zvezdanovo DOŽIVLJAVANJE transfera blama zbog Anđelinog krindža i fetiša!

Anđela Đuričić je već mjesecima u fokusu milionskog auditorijuma “Zadruge”, ali ne samo zbog veze sa Zvezdanom Slavnićem, već i zbog svog ponašanja u toj vezi, kao i fetiša koje je pokazala da ima…

Već je dobro poznato da Anđela voli da ljubi i mazi Zvezdanova stopala, da ga njuši ispod pazuha, a o njenoj izjavi da je Slavnićev prd*ž mirišljaviji od bilo kojeg parfema priča se već danima, piše Srbija danas.

Đuričićeva je tokom jučerašnjeg dana ponovo šokirala kada je od svog dečka tražila da joj podrigne u usta, a Slavnić je upravo to komentarisao sinoć tokom emisije “Pitanja gledalaca”.

– Nije me blam, samo što možda nisam navikao tako. Ne vidim ništa loše u tome, samo želi da mi pokaže ljubav- rekao je on, pa šokirao sljedećom izjavom:

– Više mi je to slatko… – pričao je Zvezdan, ali je ipak izgledalo kao da ima “transfer blama” i da mu nije baš najprijatnije da priča o načinu na koji mu Anđela izjavljuje ljubav.

Anđela se odmah umiješala u njihov razgovor:

– Ja sam sigurna da sam pronašla ljubav svog života i na svaki način koji ja znam, to i pokazujem. Neću kopirati nikoga, ja sam unikatna u tome.

– Meni je to čast pokazati ljubav nekome koga volim. Meni je sve to slatko, simpatično, kako on kaže. Nije me sramota toga, već sam ponosna na to. Ne smatram to blamom- rekla je Đuričićeva, dok su zadrugari bili kompletno šokirani zbog ovakvih izjava.

