“IZAĐI IZ EMISIJE!” Darko Tanasijević izbacio Zvezdana napolje – zahtjeva od produkcije diskvalifikaciju!

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” došlo je do svađe između Zvezdana Slavnić i Ane Ćurčić. Zvezdan je u jednom trenutku toliko pobjesnio da je podviknuo i na Darka Tanasijevića jer se umiješao u njihovu raspravu kako bi ih smirio.

Zvezdan je zatražio od voditelja da produkcija donese odluku da ga izbace iz rijalitija i da ga diskvalifikuju. U jednom trenutku je u naletu svog bijesa spomenuo i tragediju koja je pogodila Srbiju, što su mu mnogi zamjerili. Darko Tanasijević je zamolio Zvedana da se smiri i rekao mu da napusti Bijelu kuću i prošeta po imanju kako bi sabrao svoje misli.

– Čemu ovo? – pitala je Zorica.

– Ne, sve je u redu. Boli me d*pe. Darko molim te me izbaci. Prve sekunde kad pomisliš, izbaci me molim te – rekao je Zvezdan.

– Da li možeš da prisustvuješ u emisiji najnormalnije? – pitao ga je Darko.

– Hoću da me izbaciš. To je želja ovog cijelog njenog (Aninog) rijalitija da ovo uradi, a sad je dobila veliku šansu zbog tragedije koja se desila i onda sad može lakše da me izbaci – rekao je Zvezdan.

– Ja te molim da se smiriš – rekao je Darko.

– Ja te molim da me izbaciš – rekao je Zvezdan.

– Izađi iz emisije, idi prošetaj, ne znam šta da ti kažem – rekao je Darko.

– Ne iz emisije, izbacite me napolje – zahtjevao je Zvezdan.

– Gdje da te izbacim? Ja ne izbacujem iz rijalitija. Iz rijalitija izbacuju gledaoci i Veliki šef kad prekršite neka pravila. Nemoj to da radiš, ti si učesnik rijalitija i ponašaj se u skladu sa tim – rekao je Darko i pokušao da smiri situaciju, piše Srbija Danas.

