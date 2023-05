ISPLIVAO ŠOKANTAN SNIMAK IZ ZADRUGE! Slijedi diskvalifikacija Filipa Cara? Zadrugar nakon UDARCA pao kao POKOŠEN

Tokom jučerašnjeg dana održavala se proslava Prvog maja, a tim povodom ukućani su se okupili u dvorištu, te uživali u druženju i raznim đakonijama koje im je obezbijedila produkcija kao nagradu za uspješno obavljen zadatak.

Pravili su roštilj i super se zabavljali, a onda je iznenada izbio sukob između Filipa Cara i Bojana Simića i to oko piva. Bojan, koji je ovih dana glumio bebu, kako bi zadrugari dobili proslavu, nije se izborio za pivo, zbog čega je došlo do sukoba sa Filipom. Car je šutnuo svog prijatelja. on je pao na zemlju i zadrugari su prišli da ga podignu.

– Sjedi tamo i ne se*i. Bolji sam ti nego svojoj curi. Kad treba da misliš na svoje prijatelje, mene i Zolu, ti češeš j*ja. Nisam ti ja Ivana Šašić – bjesnio je Car.

– Ma boli me ku*ac – nastavio je Simić.

– Čovjeku ništa ne možeš reći, oku*ažio se čovjek. Iz djeteta si opet u mafijaša, prebacilo te u mafiju – urlao je Car.

– U ono što jesam, a ti nikad nećeš biti, brate – nastavio je Bojan.

Sukob Filipa Cara i Bojana Simića POGLEDAJTE OVDJE.

– Ti si spe*ma moja – odbrusio je Filip.

