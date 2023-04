“BILI SU U STANU PRIJATELJA MENSUROVOG BRATA!” Isplivali novi detalji odnosa Anđele i Ajdarpašića

Đuričićeva ga pozvala da se oglasi i da demantuje ove glasine!

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” Darko Tanasijević je pročitao pitanje za Anđelu Đuričić.

– Na Pretresu si pukla jer te Zvezdan nije pohvalio, zbog Matore jer je htela da kaže da si ušla da smuvaš Zvezdana i zbog Zorice i Mensura je l’ je to istina? – glasilo je pitanje.

– Odlučila sam da se ne pecam na to šta je istina… Odgovorno tvrdim da može da se oglasi taj dečko i da potvrdi da ničega nije bilo među nama. Stvarno mi se dešavala zaljubljenost i to je to. To prvo me je ponizilo da se govori o nekim intimnim odnosima – rekla je Anđela.

– Upotrebila sam riječ “pikirala”. Zvezdan mi je rekao kako smo on i ja ispali glupi, jer mi je Zvezdan rekao da mu je ona rekla da je i prije zadatka rekla da joj je bio simpatičan. Da ne bude da aludiram da je Anđela imala plan, Anđela je mene zaista odvukla, rekla mi da pričam sa Zvezdanom. To je bilo u periodu kada je Zvezdan to negirao, gdje sam mu rekla da će i Ani vjerovatno smetati. Anđela insistira opet na kontaktu, pa mi on govori da ga je startovala da se pomire u veceu. Poslije toga, nedavno, Zvezdan i Anđela meni pričaju da se to dešavalo i da mi to nismo znali – rekla je Matora.

– Ja sam rekao kada je bila u odnosu sa Matejom, rekao sam da kada je u nekoj vezi, da se ne priča sa strane sa nekim ko ti nije blizak. Tada se na mene naljutila, imali smo žestok sukob – rekao je Mića.

– Tada su Mensur i Anđela imali žestok sukob, pa je meni bilo čudno da su dobri preko ljeta – ubacila se Matora.

– Meni je Zorica juče rekla da je bila u Budvi u stanu kod prijatelja – rekao je Mića.

– Ne izokreći Mićo, to su prijatelji od Mensurovog brata – rekla je Zorica.

– Rekla je da je išla tamo na kuću, da je sigurno da je ona bila s Mensurom, ja sam rekao da sam u šoku – rekao je Mića.

– Njegovi prijatelji su to koji to znaju, drugovi od Mesnurovog brata. Svi su rekli da se je**la sa Matejom ovdje u šteku. Sjedila sam sa prijateljima koji poznaju Mensurovog brata, da, rekli su mi i to je to – vikala je Zorica, piše Srbija danas.

