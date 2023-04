POLICIJA ĆE MORATI HITNO DA UĐE U ZADRUGU? Zadrugar je DANAS DOBIO PRESUDU, zvanično je KRIV, više NEMA NAZAD

Učesnik “Zadruge 6”, Bojan Simić, od samog ulaska u aktuelnu sezonu rijalitija iznosi prljav veš iz braka sa bivšom suprugom, pjevačicom i bivšom zadrugarkom Ivanom Šašić, dok je sad dobio zabranu prilaska njoj.

Njih dvoje su imali turbulentan susret u “Zadruzi”, kada je Ivana Šašić ušla kao pjevač na žurki, na kojoj je zabavljala zadrugare.

Kako “Pink” prenosi, Bojan Simić dobio je sad zabranu prilaska Ivani Šašić od 48 sati, što zvuči nevjerovatno s obzirom na to da se on trenutno nalazi na imanju u Šimanovcima kao takmičar rijalitija.

Ivana se ovim povodom još uvijek nije oglašavala.

– Mislite da bi meni bolje bilo nego Ani Ćurčič? Mislim da bi meni bilo i gore. On se ne boji zatvora, a Slavnić ima limit. Bojan ne bi mogao da se kontroliše, Ja sam to isto doživljavala, sve je pitanje šta njemu igra ulogu, njemu igra ulogu da bude tema i da ostane što duže. Njegova zamisao je bila da me isprovocira – kazala je Šašićeva prije dvije nedjelje za “Red”.

