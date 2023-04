“GODINE JOJ NE MOGU BITI OPRAVDANJE!” Nakon Anđelinog izvinjenja, odlučili da se konačno oglase!

Ponedjeljak veče u “Zadruzi” obilježio je brutalan sukob Anđele Đuričić i Zorice Marković. Njih dve su jedna drugoj uputile gnusne uvrede i optužbe, nakon kojih niko nije ostao ravnodušan.

Tim povodom, oglasio se Zoričin sin Ilija, koji je dao svoj sud nakon teških riječi upućenih njegovoj majci od strane Anđele:

– Moram prvo da kažem da mi nismo cijele noći spavali od brige, ali nam je jako drago da se ona smirila… To je krenulo kao jedna rijaliti provokacija, igra, a završila se na mnogo težim i gnusnijim uvredama. Od strane Anđele. Ja sam pogledao cijelu situaciju i shvatio sam da, šta god da kažemo moja porodica i ja, neće imati tu težinu, koliko imaju njena djela. Ona je pokazala kakva je osoba. Mi joj ne zamjeramo, ona se danas i izvinila – govorio je Ilija.

Mislite da je Anđelino izvinjenje bilo iskreno, od srca?

– Da li ju je neko posavjetovao ili ne, ja ne znam. Vidio sam da je ona to rekla na svoj način. Ajde da kažemo da cijenimo njen pokušaj, ako je iskreno, svaka čast. Ušla je u kuću spremna da se izvini, možda je negdje u dubini duše shvatila da je pogriješila – kazao je on.

Da li se ovakvo ponašanje može opravdati i pripisati njenim godinama?

– Mi smo svi bili mladi i ludi na svoj način, ali naša djela ne opravdavaju godine. Možemo imati lakša i teža dela koja činimo. Ne postoji opravdanje što smo mi sa namerom ili bez nje učinili nešto, dela su dela – istakao je Ilija.

Kako komentarišete to što nije dobila ni jednu čestitku od svojih bližnjih?

– Meni je jako žao njenih roditelja, ali smatram da koliko god da je pogriješila, nije baš trebalo na ovaj način da je kažnjavaju. Ona je opet njihovo dijete. Ona jeste samu sebe degradirala, ali to ne znači da sad treba svi da joj okrenu leđa. Moja majka je baš danas napomenula da ne vjeruje da su je se odrekli roditelji. To je takva sredina, pa je kod njih tradicija još jača – govorio je on.

Da li vas raduje što je ponela titulu “najboljeg prijatelja” u kući?

– Naravno, i to su svi mladi ljudi glasali za nju, šta mislite što je to tako. Ona sa svima dijeli hljeb i sve što ima. To je moja najbolja majka, mi smo jako ponosni na nju. Ove sezone ona dominira! – rekao je Ilija za “Pink.rs“.

