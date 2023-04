“BJEŽIM OD LUDE PORODICE!” Zola optužio Kulićke da su pod crnom magijom, Marija ucijenjuje Miljanu djetetom?!

Voditelj Marko Đedović ugostio je u Šiša baru Lazara Čolića Zolu, koji je otvorio dušu o svom odnosu sa Miljanom Kulić, ali i njenom majkom Marijom koja se žestoko protivi njihovoj vezi.

– Šta se dešava sa Marijom i Miljanom? – pitao je Marko.

– Želim da se izdignem iz situacije i da pobjegnem iz bolesne porodice. Nisam za primjer, ali ne znam šta se dešava i u kakvim su magijama, Ne znam kako za neke stvari imaju obraza, ne kaju se za bilo šta. Gledam Mariju koja na nebulozne načine pokušava da opravda neke postupke. Ja tu ne mogu da vidim logiku. Vidim Miljanu koja propada pored Marije i koja to pokušava da zakamuflira, ali mi to vidimo. Ja sa njom nemam komunikaciju, samo za crnim stolom, ali gledam je i to nije ta osoba. Mislim da je Mijanin jedini problem što je svesna da kad bih pomislio da pređem preko nekih stvari osjećao bih se kao da sam izvadio onu stvar i p*pišao se po sebi i svojoj porodici – rekao je Zola.

– Šta bi Marija pričala za druge ljude da su to uradili? – upitao je voditelj.

– Bila bi neka najgora moguće riječ. Ona je izgubila kredibilitetet za bilo šta da komentariše. Ja bar ne pametujem da sam moralan i porodičan, znam za stid i sramotu. Ona nije došla da se bori za Miljanu, nego da gleda svoje d*pe. Ona Miljanu huška protiv svih i protiv onih ko je kriv ili nije kriv – nastavio je Čolić.

– Šta je sljedeće što možeš da očekuješ? – dodao je Marko Đedović.

– Vidimo rezultat kad Marija uzme stvar u svoje ruke, vidjeli ste mene i Miljanu. Bio sam i ja sretniji, ispunjeniji i bio sam zadovoljan u svemu tome. Čuli smo da je ucjenjuje starateljstvom nad Željkom, procjena radne sposobnosti i možda nismo puno pričali o tome, ali Miljana se meni svkao jutro žalila. Znam da to ima uticaja, ali ne mogu da kažem da sm više ljut na Mariju nego na Miljanu. Želim joj sve najbolje, samo želim da pobjegnem. Borio sam se koliko mogu, ali nemam više snage – objasnio je on, piše Srbija danas.

