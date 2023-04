“NEĆU DA DOZVOLIM DA ME UHAPSE!” Zvezdan se plaši da će završiti u zatvoru nakon fizičkog obračuna sa Anđelom

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić noćas su se satima svađali, a obezbjeđenje je sve vrijeme bilo u pripravnosti. U jednom trenutku je Zvezdan poželio da prekine komuniaciju sa Anđelom, pa ju je fizički odgurnuo i izbacio iz prostorije. Potom je zaglavio rukom vrata od izolacije kako ona ne bi mogla da uđe.

Međutim, ona nije željela da odustane od razgovora sa njim, pa je čekala sve dok je nije pustio u izolaciju. Obavili su razgovor, a on joj je saopštio da će završiti u zatvoru zbog njihovih sukoba!

– Znam da ćeš ovo uraditi i bolje da završim to (vezu). Ti napolju da ovu scenu meni napraviš i da murija bude umjesto obezbjeđenja i da nešto izlupetaš i da me uhapse zbog toga jer je tebi nešto palo na pamet, gurnuo sam te. Zbog toga neću biti s tobom. Neću sebi dozvoliti da zbog šizofrene male od 24 godine, da ja odem u muriju i da me hapse. Da budem par godina jer se gospođa iznervirala – rekao je Zvezdan.

– Prva i osnovna stvar – započela je Anđela, a Zvezdan je prekinuo.

– Prva i osnovna stvar, du.aj ga i vozi. To što sada ti radiš, mene vodi u muriju. K*r.c me boli za tebe. Ovo bi bio skandal napolju – rekao je Zvezdan.

– Ovo nikada ne bi bilo napolju, jer ti meni ne bi priređivao ove scene – sigurna je Anđela.

– Ti ne možeš da se zakuneš da ti to napolju nećeš uraditi – rekao je Zvezdan.

– Mogu da se zakunem jer napolju neću živjeti sa svim ovim ljudima – pravdala se Anđela.

– Da tebe malo boli k*r.c za mene, ne bi dozvolila da se ovo meni dešava dan nakon najtežeg dana u rijalitiju – rekao je Slavnić.

– Misliš da meni nije bio najteži dan kada su mi došle čestitke i ko me šiša – rekla je Anđela.

– I gdje sam ja bio? Mrš napolje. Mrš j*b.m te u usta – vikao je Zvezdan.

Podsjećamo, danas je situacija izmakla kontroli, pa je Zvezdan udario Anđelu u glavu, a ona je njega šutnula u međunožje nakon što je zatekla njega i Maju Marinković kako razmjenjuju nježnosti u izolaciji. Ostaje da vidimo da li će Anđela prijaviti Zvezdana nadležnim organima zbog ovog udarca, s obzirom na to da je više puta istakla da će otići direktno u policijsku stanicu ukoliko nekad digne ruku na nju, piše Srbija danas.

