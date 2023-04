ANĐELA ISPUŠTA JEZIVE KRIKE, ne može da izdrži bol! Zvezdanova prevara je uništila: “Porodica me se odrekla!”

Nakon što je Anđela Đuričić zatekla Maju Marinković i Zvezdana Slavnića u izolaciji kako se grle, nastao je haos na imanju. Anđela je udarila dva puta Zvezdana u međunožje, a on je nju udario u glavu.

– Stoko jedna, da meni ovo uradiš – plakala je Anđela.

– Šta si očekivala? Bio je sa nekim u odnosu 13 godina, pa ga je bolio k*r*c – rekao je Car.

– Da li ti ovaj čovjek izgleda kao da nije dobro? Jedino je meni loše. Šta si mi ovo napravio? Sve sam zbog njega loše epitete dobila, svađala sam se sa ljudima zbog njega. Sve sam zbog tebe pogazila, ti to ne znaš da cijeniš – vikala je Anđela

– Znam, zato su te se odrekli kl*šarko – odbrusio je Zvezdan.

– Da, zbog tebe i toga šta sam sa tobom uradila. Zbog tebe su me se odrekli i ti mi ovo uradiš. Umjesto da mi budeš podrška, jedva si čekao da me se otarasiš – besnela je Anđela.

Nakon što je obezbjeđenje razdvojilo Anđelu i Zvezdana, ona je komentarisala dešavanja, a zadrugari su pokušavali da je smire.

– Prodao me je najjftiniji način. Toliko je jadno ovo. Život mi je uništio za par mjeseci i sada hoće da me sroza i da me skroz unakazi. Nema granicu. Toliko sam ispovrijeđivana, najbitniji ljudi nisu uz mene. On mi je bio prebitan i da mi on sad zabije nož u leđa i da ga ovako povuče. Ne mogu ovo da izdržim i da trpim ovo. On je ispao najveća muška p**ka – vikala je Anđela kroz suze.

– Šta si ti drugo očekivala? – pitala je Aleksandra.

– Nisam ovo! Mi smo ušli u vezu pričajući o ozbiljnim stvarima i ja sam to očekivala. Sama znaš kakvi su naši planovi bili. Mislila sam da želimo iste stvari i on je mene na to namamio. Boli me, nisam ovo zaslužila. Ja njemu preko ovoga ne bih prešla – rekla je Anđela.

– Treba da se zahvališ Bogu – rekao je Mića.

– Dosta mi je svega, šta sam ja uradila sebi zbog tog ološa, neka sam ga šutnula u jaja, to mu je trebalo jer samo to koristi, on je loš čovjek – vikala je Anđela.

– Aman smiri se sada, ne treba ti to – govorila je Aleks.

– On je pi**etina, ja ovo nisam zaslužila, ono mi nije trebalo, sve sam mu dala – plakala je Anđela.

– Smiri se, polako. Nemoj tako da reaguješ – govorio je Car.

– Ja sam svoju porodicu povrijedila zbog njega, a on je meni to uradio – nastavila je ona da plače, piše Srbija danas.

