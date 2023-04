KRVNA OSVETA NIJE ZAVRŠENA?! Aca Bulić progovorio o kriminalu i neprijateljima svog oca, zbog Ane može da prođe kroz pakao

Osim što se javno oglašava, on je uspio da Ani u Zadrugu pošalje i poruku i time joj stavi do znanja da ima njegovu podršku.

– Aca dugo živi povučeno, bitna su mu djeca. Ali kada je video šta se dešava sa Anom, morao je da reaguje. Verujte, njemu je sada glava u torbi jer postoji krvna sveta koja nije završena i time je ponovo otvorena Pandorina kutija. Ti se stišalo i više niko to ne pominje, mešutim, đavo nikada ne spava. Brinem da je Aci život ugrožen zbog Ane – rekao je izvor za Svet, a Aca je to i potvrdio.

-Moj otac je bio specifičan, nije puno pričao. Dešavalo se da me pokupi iz škole i odvede u Beč. Obilazili smo kazina, išli smo u čuvenu diskoteku “Lepa Brena”. Dešavalo se da ne jedem po tri dana jer sam čekao oca koji se kockao… Sva ta dešavanja uz kocku bila su na ivici incidenata, uvijek je bilo napeto. Ogromne pare, ko će koga prevariti, nasamariti…. Velika lova je bila u igri, pogotovo kada je Jusa počeo da radi poslove u fudbalu, koje sam ja preuzeo. Kao klinac moram sam da promijenim tri škole, a u trećoj nisam smio da kažem ko mi je otac. Uvijek me je neko čekao ispred, pa sam ubrzo počeo da tenira jer mi je bilo jasno da moram da se branim. Uporedo sam učio, bio sam odličan đak, a ulica me nije ostavljala na miru – objasnio je on.

Na konstataciju da je njegov otac imao posla i sa Crnogorcima, te da postoji opasnost od krvne osvete rekao je:

– Kada je moj otac ubijen, skupilo se mnogo opasnih ljudi, nije bilo naivno. Kriminal nije dobar put zbog djece i bližnjih sam pristao da svima objasnim šta je ulica, piše Kurir.

