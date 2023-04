DEJAN DRAGOJEVIĆ PROGOVORIO O CRNOJ MAGIJI – Poturali mu k.vave majice i patike, svi sumnjali na Dalilu i mama Eminu! JEZIVI DETALJI

Dragojević je odgovorio i na pitanje koje se mnogo provlačilo kroz njegovo učešće u rijalitiju, a to da li je Dalila Dragojević na njega bacila majku ili njena majka Emina Mujić.

– Ima te magije i dalje. Niko. Bilo je to kada je bio rijaliti i stvari koje su se tamo dešavale bile su nerealne – rekao je Dejan.

Pričalo se da je Dejan svašta pronalazio pored sebe, a sada govori i da su bile krvave majice i patike.

– Bila je priča dok je bio rijaliti, stvari koje su se izdešavale, isjekao sam se čašama, kad sam vidio one uspomene, umotan cijeli. Ja sam najviše pričao oko toga, znam oko toga, znam 90 posto, to je bilo u tom trenutku, imali su pravo da sumnjaju, neko je govorio pomirit će se, pa se to desilo, k.vave majice, k.vave patike, bila su čudna dešavanja. Pošalje ti svako poruku. Pogotovu astrolozi, gatare, vračare… Niko nije ni rekao da sam u islamu, a toliko su pričali o meni – ispričao je Dejan u Amidži šou, piše Kurir.

