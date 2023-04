PROGOVORILA O ODUZIMANJU STARATELJSTVA! Marija Kulić nikad odlučnija: “Mnogo me je povrijedila! Pretjerala je”

Marija Kulić je sinoć u noći “Izbacivanja” bila gost na intervjuu kod Marka Đedovića, a glavna tema, bio je njen odnos sa kćerkom Mijanom Kulić, piše Srbija danas.

Podsetimo, njih dvije su prekinule svaki kontakt uz teške riječi i polivanje.

– Marija, od kako si ušla izdešavalo se sve i svašta – rekao je voditelj Marko Đedović.

– Izdešavalo se, pod njegovim uticajem je počela da se okreće protiv mene i mogu da ti kažem da mi je mnogo lepše ovako. Mirna mi je glava, ne dolazi u apartman kao kad je sa njim u vezi i sve što joj ne odgovara kod njega da me tako negativnom energijom napuni, da ja onda izađem iz apartmana da ja čoveka ne mogu da pogledam. Meni je mirna glava! Jer više puta meni priča jedno a kad je pitaju novinari odgovara sasvim drugačije od onoga što je meni rekla! Naravno kad mi kaže da ne može više sa njim, da sedi da puši cigaru, ja kažem pa dobro što se ne pokupiš i ne dođeš i tako neke stvari priča gde je i ona svesna nečega, što i nekolicina ljudi misli, nekako se složi sa mojim mišljenjem, ona sve to za stolom pokosi i priča kao da je sve normalno i sve u redu! – rekla je Marija.

– Je l’ to tvoja taktika da u njoj izazoveš grižu savjest? Da te kao ne interesuje, šta bude biće, odričem se i ostalo? – glasilo je pitanje.

– Nisam ja rekla ”odričem se!”, ja sam rekla da ona mene više ne interesuje. Nije prvi put, ali je preterala, stvarno je preterala! Mnogo me je povredila. I meni više puta dođe da kažem nekom nešto pa se ugrizem za jezik! – rekla je Marija.

– Sad je rekla da se nije pokajala – rekao je Marko.

– I ako se nije pokajala, ovaj odnos meni najviše odgovara. Sutra možda će da bude srećna, možda će da joj bude lepo.. Možda i neće. Neka radi šta hoće, samo nemoj mene da smara. Nemam više tu potrebu da pričam sa njom – rekla je Marija.

– Je l’ tebi govori da su oni u nekom mirnom odnosu jer ona tebi ne dolazi, ne priča ti..? – pitao je Marko.

– Ja idem to tako da ona odbacuje sve da bi bila sa njim i osoba koja uopšte, to jest, muškarac neki za kog ja mislim da se samo igra sa njom, ona ga stavlja pred svih najpriječih. Onda izvoli, ne vrijedi joj više ni pričati ni boriti se sa njim.. – rekla je Marija.

– Marija, da li si joj prijetila oduzimanjem starateljstva preko veze sa psihijatrom? – pitao je Marko.

– Nikad ja njoj nisam prijetila. Njeno ponašanje ovdje su vidjeli ljudi što ne opravdavaju, apsolutno ništa što je radila i sa njim i sama – rekla je Marija.

– Nenad će da bude tu dok se ja ne vratim kući. Čak i ako nekad budu zajedno, neće biti u našoj kući, jer ja ne mogu da podnesem da jedan muškarac prelazi preko ovakvih stvari – rekla je Marija.

– Marija iz ove priče djeluje da je tebi više stalo do Bebice nego do Miljane. – rekao je Marko.

– Neumoran je bio! Nijednom joj ružnu riječ nije rekao, ni jednom je nije šutirao.. On blokira ljude kad mu kažu nešto za Miljanu. Znači ne da na nju jednu lošu riječ! Sinišu poštuje, poštuje mene! Miljana laže kad zine! Ja nisam htjela da se miješam i da pričam, neka bude onako kako je ona rekla – rekla je Marija.

– Ne, ne nerviram se fejk, nego isto tako dođe u apartman i kaže sada ćeš da vidiš šta ću da mu kažem.. Pokaži mu da želiš da izađeš iz tog odnosa i da si normalna – rekla je Marija.

– Od onog dana može da bude i sa Gibom, ne interesuje me! Do tada nisam želela da ona bude sa njim, sad me ne interesuje – rekla je Marija.

– Ni u čemu on njoj ne pomaže! Ne hvatamo se sad samo za kese! Njena budućnost sa kim će ona sutra maltene živjeti sa nekim kako treba, i uživati! Muž treba da ode da kupi, ako treba nešto teže da ponese.. Ona nikada nije rekla da ne voli Nenada niti je pokazala, samo ovdje! Napolju nikada – rekla je Marija.

– Nikada nije pokazala da je nesrećna, da nema volju.. Onda sa ovim, on je malo pokoleba. I loše i dobro joj se sve vrati, neka navika, nešto.. I opet dođe rijaliti, njih dvoje u istom prostoru.. Zato sam ja rekla da je rješenje da uđe ili jedno ili drugo. Ne može njoj rijaliti da bude život. Ona je izgubila svet u rijalitiju – rekla je Marija.

– Mirelu nije volio, rekao mi je, prvi put je bilo slučajno, drugi put da dijete ima rođenog brata ili sestru! On je meni rekao da je na Zvezdanovom mjestu ušao u zadrugu da bi je sto posto prevario.. Nije osjećao ljubav prema njoj. Kad je bio sa Mirelom, ona svoj posao, on svoj posao – rekla je Marija.

