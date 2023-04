OTRIVENI DETALJI ANĐELINOG RAZGOVORA SA RODITELJIMA – ipak joj je on važniji i od Zvezdana

Anđela Đuričić je trebala da tokom nominacije izabere između Lepog Miće i Žana Omnia. Niko ni za trenutak nije sumnjao koga će da sačuva, ali se o njenom maratonskom govoru, koji je tada održala, dosta priča među fanovima.

Naposljetku, to i ne treba da čudi, s obzirom da je pjevač zaista bio glavni zaštitnik Anđele Đuričić u ovoj sezoni.

Ona je i otkrila šta je poručila svojim roditeljima vezano za Lepog Miću kada im se direktno obratila preko Džastina.

– O Žani sam rekla sve što imam, ništa se nije promenilo. Za neke stvari koje sam i ja znala, onda treba da staneš iza toga. Što se tiče Lepog Miće imam dosta da pričam, kad sam ušla u “Zadrugu 5” i Mića je bio izabran za vođu, a mene je izabrao za omiljenu. Mića i ja smo se cele sezone svađali i mirili, uvek je bio tu za mene. Kad smo se svađali u “Narod pita” uvek sam naglašava da je on uvek tu za sve zadrugara, da je jako darežljiv i da je mnogim ljudima pomagao. Kad se vratim te rasprave su bile gluposti. Miću pozdravili moji roditelji kad sam ušla i rekla si da on meni želi dobro i da kad god mi je loše da budem kod Miće i da će on da mi da očinski savet. Nisam pričala sa tobom kao i ni sa kim kad je sve počelo da se dešava, ali nisam mogla da pričam jer nisam verovala šta mi se dešava i mislila sam da mi je bolje da ćutim. Kad smo Zvezdan i ja ustali Mića je tad saznao, kao i svi. On je taj postupak osudio, ali je podržao našu emociju i vezu u nastavku. Mi smo tri i po meseca zajedno i on i dalje podržava i ja sam mu beskrajno zahvalna. Ja nisam mislila da me voli, dok me ove godine opet nije izabrao za omiljenu. Znao sam da me gotivi, ali da sam mu posebnija se potvrdilo ove godine. Drago mi je da je u meni prepoznao neke stvari i što kad ne treba naše opravdanje za mene i verujem da me dosta više razume nego svi ostali ljudi. Mića je znao da mi objašnjava gde sam pogrešila, ali ja uvek uradim kako ja hoću. Mnogo mi je prirastao srcu, pre neki dan kad sam bila kod Džastina rekla sam roditeljima da ako pošalju čestitku pošalju i za njega i pošalju mu poklon. Meni bi to jako značilo i njega da nije bilo u nekim situacijama kad niko ne može da dopre do mene on dopre i smiri me. Hvala ti za svaku uvredu kad nisam bila u pravu i za sve kad sam bila u pravu što si me podržao i što podržavaš moju vezu to mi najviše znači. Zaslužuješ sve najbolje u životu, ti si tata ove “Zadruge” – pričala je Anđela.

Interesatno je da je Anđela tražila poklon za Lepog Miću, ali ne i za Zvezdana pa je time pokazala da joj je stalo da vrati ljubaznošću starom zadrugaru koji je uvijek bio tu za nju, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari