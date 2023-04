KO JE ZAPRAVO NENAD MACANOVIĆ BEBICA? MILJANA KULIĆ OTKRILA NEPOZNATE DETALJE O NJEGOVOM MISTERIOZNOM ŽIVOTU I ŠOKIRALA!

Nenad nema kontakt sa svojim najbližima, a isto tako retko viđa decu koju je dobio sa bivšom suprugom.

Miljana i Zola sada su komentarisali Bebicu, te je ona otkrila da često Macanović ne govori istinu.

– Ko zna šta je on z*****o sa svojima, pa možda ne može da pogleda oca u oči i da ode. Bar da kaže majci da ih dovede na ručak – rekla je Miljana.

– Ma gde god, šta hoće može – rekao je Zola.

– Živo me interesuje, iako me on ne interesuje, šta je on z*****o. A mora da je debelo nešto z*****o oca – rekla je Miljana.

– Samo mi nije jasno gde pare troši – čudio se Čolić.

– Ni meni to nije jasno. Nije mi jasno zašto laže da mu žena živi u stanu da su joj otac i on kupili, a žena živi pod kirijom. Što bi lagala žena. Mogli su da prodaju jedan stan, dva, a ne da žive u Krnjači. Ne znam ni da li žive u Borči ili Krnjači – priznala je Kulićeva.

(Republika)

Facebook komentari