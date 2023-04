DETALJ PROMAKAO SVIMA – Dok je Zvezdan držao KOMAD STAKLA NA VRATU, niko nije primjetio šta je Anđela uradila

Video, koji je zgrozio nacju tokom šeste sezone Zadruge, upravo je taj kada je navodno Zvezdan Slavnić pokušao da se uživo u programu samopovredi.

Zvezdan je, podsetimo, bacio sto, a potom uzeo staklo sa poda, popeo se na crni sto i prislonio staklo uz vrat kako bi se isekao.Sve se dogodilo dok je Anđela Đuričić sedela pored njega, a on razgovarao sa Anom Ćurčić i Mikicom Bojanićem.

U tom trenutku kada je Zvezdan bacio sto, Anđela je prvo refleksno odreagovala, tako što se sklupčala na garnituri i prekrila glavu rukama kako bi se zaštitila od stakla.Potom su svi skočili da smire Zvezdana kada je i obezbeđenje uletelo, Anđela ga je molila da ne radi to i držala mu je ruke sa svim muškarcima pored, dok se Ana samo pomerila u stranu.

– Ubij me, ubij me samo me ubij – vikao je Zvezdan Ani.

Kako je izgledao ovaj detalj, pogledajte ispod teksta:

