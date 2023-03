Johnny Depp helikopterom sletio ispred antikvarnice u Velikoj Britaniji

Njegova posljednja epizodna uloga dogodila se u Hemswell Cliffu u Engleskoj gdje je posjetio antikvarnicu. Pažnju je privukao time što je u centar sa antikvitetima stigao na prilično zanimljiv način, prenosi Marca.

Riječ je o centru Hemswell Antique koji je u suradnji sa studijom Pinewood u tajnosti dogovorio dolazak glumca. Iako su radnici antikvarnice bili unaprijed upozoreni na dolazak Johnnyja Deppa, nisu očekivali da će ga vidjeti helikopterom koji će sletjeti ispred lokala.

No, odluka da putuje helikopterom očito nije bila impulsivna odluka holivudske zvijezde. Prema izvorima engleskih medija, to je bilo zato što su željeli izbjeći privlačenje previše pažnje na njega kao što bi to bio slučaj s drugim prijevoznim sredstvima.

Šta je Johnny Depp kupio u centru s antivitetima?

Kako navode izvori bliski glumcu, on je htio ostati nezapažen tokom posjete u centru Hemswell Antique, jer je želio razgledati gitare bez gužve, koju bi napravili fanovi. Johnnyja Deppa privukli su razni artikli u trgovini, poput slika, postera, vaza i muzičkih predmeta. Prema riječima vlasnika trgovine, 59-godišnji glumac kupio je vazu u obliku lobanje, a s obzirom na njegovu strast prema muzici i prijateljstvo s pokojnim Jeffom Beckom, kupio je i tri gitare.

“Sjeo je i odsvirao neke melodije na ovoj gitari, mislim za stara vremena, a onda je odlučio kupiti tri gitare”, rekao je Robert Miller za Guitar World.

Za sada nisu otkriveni modeli koje je glumac kupio, a koji bi se uskoro mogli vidjeti na snimanju filma ‘Modigliani’, u kojem će Depp sudjelovati kao reditelj, a čiji je producent Al Pacino. prneosi n1

