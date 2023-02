CAR UŠAO U CRVENO: Otvoreno PRIJETI Aleksandri – u ALKOHOLISANOM stanju najavio haos?! “Ti me tjeraš na to”

Rijaliti učesnica, Valentina Stanković danas proslavlja svoj rođendan rođendan u Beloj kući.

Tokom slavlja, Filip Car i Aleksandra Nikolić ušli su u žestoku raspravu zbog njegovih bivših devojaka, a pre svega zbog zadrugarke Maje Marinković.Car se iznervirao zbod Aleksandrinog ljubomorisanja, te joj je zapretio da će ga njenim ponašanjem naterati da ima odnos sa Majom i ostalim devojkama.

Aleksandra Nikolić, Filip CarFoto: Srbija Danas/YouTube/Zadruga Official

– Sada ću opet da iz***em sve ku*ve, i to je to – urlao je on.

– Eto vidiš! Pa ti to hoćeš – rekla je gotovo kroz suze Aleks.

– Pa druže ne zanimaju me, ne vidim ih! Gade mi se – obrnuo je ploču Car, pa dodao.

– Nisam ih priznao za devojke ni kad sam slobodan bio. Samo me ti možeš na silu naterati da to uradim. Na silu i to svojim ponašanjem. Da mi pukne film i da uzmem da iz***em i Rodnija – rekao je.

– Ja se ispravno ponašam. Ja sam seo, uzeo pivo, jeo i došao ovde – pravdao se Car.

Da li je svađa nastala zbog alkohola i da li će se strasti smiriti, ostaje nam da saznamo.

