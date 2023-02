“BEBICA JE OPSESIVNO ZALJUBLJEN U MARIJU!” Đedović se brutalno obrušio na Kulićke “On je OPSJEDNUT njom”

Bivši zadrugar i voditelj Marko Đedović gostovao je u emisiji na Red televiziji kada je osuo paljbu po Mariji i Miljani Kulić, ali je i bez dlake na jeziku komentarisao Nenada Macanovića Bebicu.

– Ne mislim da je Bebica zaljubljen u Miljanu, to je moje lično mišljenje, mislim da je Bebica opsesivno zaljubljen u Mariju Kulić. To su ti oni fanovi koji bi ti “odsjekli prst”, samo zato što je tvoj, da bi ga imali. Marija kad priča, on je opsednut njom, a kad Miljana priča on je kao: “Pusti Miljanu”. Mislim da ima opsesivni poremećaj usmjeren ka Mariji, a da je upotpunjavanje količine opsesije Miljana – rekao je voditelj, piše Srbija danas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

