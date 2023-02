NAJAVILA DISKVALIFIKACIJU ZVEZDANA! Ana spremila OSVETU Slavniću – zbog OVIH PET RIJEČI trese se Zadruga

Dušica Jakovljević pročitala je pitanje Anđeli Đuričić:

– Imaš li ti obraza ikako, nadmašila si sve devojke u Zadruzi, sramote nemaš.Nadmašila sam sve devojke, izgled da nemam. Toliko – rekla je Anđela.

– Da li msiliš da ovo stvara kontra efekat? – pitala je Dušica

– Iskreno me ne interesuje. Tako se osećam i ne zanima me – rekla je Anđela.

– Treba se pokajati i reći. Isto ne volim ove odgovore poput Miljaninih i Anđelinih. Zna da je pogrešila, pa sad kao ne sluša komentare. Svi smo apsolvirali da je pregazila moralne kodekse. Peta po redu osoba mi je rekla da je pljunem ako ponovi to, a onda je Anđela uradila. Da li ej inat prema Ani, da li da se dokaže emocija sa njene strane, nebitno je. Uopšte je ne bih izdvajao od ostalih jer sam joj rekao da će ona biti sa Zvezdanom kad on bude hteo. On je rekao da će da bdue sa Anđelom kad je puklo sve sa Anom. Identična je kao Maja i Aleks sa Carem. Muškarac se pita da li su u vezi – rekao je Ivan.Ne Ivane, oni su u vezi samo mene poštuju u kući – dobacila je Ana.

– Aha. Spušta se niže i niže. Pogazila je prošlogodišnje kodekse, a i ove što je sad ove godine pogazila – rekao je Ivan.

– To što on kaže da je kao svaka druga, onda znači da su i on i gledoaci slepi pored očiju – rekao je Zvezdan.

– Nije kao svaka druga već je jedinstvena jer ovde nijedna nije sa nekim starijim 24 godine i žena mu je tu – rekla je Sanja.

– Uradila je to sa mnom i opet sad sa mnom. Stoji pa stoji da je sve pogazila. Više ne može da priča o tim stvarima – rekao je Zvezdan.

– Volite se, daj Bože da budete zajedno – rekla je Dušica.

– Ne znam šta drugačije radimo od drugih. Nisam pokušavao da se pomirim sa Anom nijednom, a ni ona sa mnom. Ona je to provlačila non stop – rekao je Zvezdan.

-Ajde prestani da joj se pravdaš i prekini da lažeš da ne bih rekla nešto da opet grebeš na vrata – rekla je Ana.

A ti se brineš za mene i moju devojku. 20 dana šta god da sam uradio bilo je pogrešno. Nije normalno da priča sa mnom, popodne ne priča, pa me provocira – rekao je Zvezdan.

– Šta tebe ima da interesuje druže, ne interesuješ ti mene. Ne loži se budaletino glupa. Zovu te gla*ić na instagramu, a ne Slavnić. Nemoj da ti mozak zavrtim za tri sekunde sramoto ljudska – rekla je Ana.

– Od*ebi maloumnice – rekao je Zvezdan.

-Anđela treba da odgovara kulturnije, npr da kažed a samo oan zna kako je njoj. Više će je tako poštovati. Sve što sam odgovarao kad sam bio kriv, bilo je gore i gore kad pričam ironično. Dosta će gedlati odnos Anđele prema Ani – rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari