ISTINA O HONORARU ANE ĆURČIĆ: Cifra sa mnogo nula – za 500.000 EURA u Zadrugu ulazi i njena najbliža osoba?!

Voditelj, Stefan Usiljanin, u emisiji “Pretres” ugostio je kumu Ane Ćurčić, Milenu Kačavendu, astrologa Milenu Ekart i novinarku portala Srbija Danas, Ivanu Stojanović.

Glavna tema emisije je bio odnos Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić i Anđele Đuričić u rijaliti programu “Zadruga”. Voditelj je pitao Milenu da li je istina da je Ana ušla u rijaliti za 200.000 evra, a ona je dala zanimljiv odgovor:

– To nije ni meni rekla. Pred ulazak sam joj ja rekla: “Kumo ako pobijediš 100.000 evra ide meni”. Onda je ona brže bolje počela da vrda i da priča kako ni ne zna koliko će dobiti, sve je slagala, ali i to ćemo znati vrlo brzo – rekla je Milena, a zatim je otkrila kako je izgledala Anina noć pred ulazak u rijaliti:

– Ona je bila potpuno luda, udarala je u zatvorena staklena vrata, saplitala se i sve joj je ispadalo. Ona je postala svjesna da ulazi, tek tog posljednjeg dana. Ona je bila preplašena, bilo joj je samo bitno da sam ja tu. U momentu uopšte nije bila sigurna da li radi pravu stvar. Govorila mi je: “Ja ću dobiti infarkt”. Ja sam joj bila podrška i stvarno sam mislila da treba da uđe, djeca su bili kamen spoticanja, ali su je podržali. Djeca sada trpe svašta nešto samim praćenjem rijalitija, a i time što njih ljudi opsjedaju, a ona je željela da oni ostanu zaštićeni – rekla je Milena.

Stefan Usiljanin je konstatovao da kumu mnogi očekuju u “Zadruzi”, a ona je otkrila da li je pregovarala sa članovima produkcije o ulasku:

– Svašta sam čula, ali mene niko nije zvao u rijaliti, niti sam pregovarala o bilo čemu. S obzirom na to da ja sada pratim, mislim da mene zaista treba pustiti u rijaliti, da im srušim sneška. Ovo ću sada prvi put javno reći, pre nego što je Ana ušla u rijaliti, ja sam bila u Izraelu na hodočašću i donela sam brdo crvenih končića osveštanih na Isusovom grobu, to su bile neke specijalne liturgije. Jedan končić je ostao sačuvan. Podelile smo končić i sveštenici su rekli kada nekome vezuješ, da mu zamisliš želju. Ona je vezala meni i ja njoj. Zamolila sam je kad god joj je teško da se seti crvenog končića i da se seti da je ja gledam sa druge strane i da ne treba da brine za decu. Još nijednom nisam videla da je pogledala končić. Ja bih unutra ušla da je podsetim zbog čega je ušla i da njega (Zvezdana) pogledam u oči. Izbacili bi me drugi dan, treći bi me uhapsili – rekla je Anina kuma, a zatim je voditelj upitao za koliku sumu novca je spremna da uđe u Zadrugu:

– Ako je kuma uzela 200 hiljada, ja bih ušla za pola miliona. Neću valjda ja tamo da se za džabe blamiram. Ne primam dinare, isključivo strana valuta – rekla je Milena kroz osmijeh.

