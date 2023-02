MONSTRUOZNO – Zvezdan Slavnić UBIO NJIHOVU BEBU? Ana na mjestu PROKRVARILA: “Taj udarac je bio dovoljan”

Rijaliti učesnici i bivši emotivni partneri, Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić već mjesecima su glavna tema, kako u Beloj kući, tako i van nje, a što su duže dio rijaliti programa, sve njihove tajne i prljav veš isplivavaju na svjetlost dana.

Kako prenosi Skandal, Slavnić i Ana preživjeli su gubitak djeteta i to Zvezdanovom krivicom.

– Ana je od svega najviše željela da rodi Zvezdanovo dijete, i ta želja joj se umalo ispunila – priča izvor za pomenute medije i dodaje:

– To mi je ispričala njena komšinica, tako da ako je ona mene lagala, lažem i ja vas. U svakom slučaju, rekla mi je da se desila trudnoća i da je Ana jedva čekala da saopšti Zvezdanu da će imati bebu koju su oboje toliko željeli, međutim, on je baš tog dana došao kući nervozan i bijesan zbog nekih svojih problema – istakao je izvor za Skandal, pa dodao:

– Valjda je ugovarao neke poslove sa ortacima, pa su ga ispalili, a bio je bez para i onda mu je ona naišla kao kec na jedanaest da se istrese na nekome i onda se, navodno, desila katastrofa – priča izvor i nastavlja:

– Ana mu je potrčala u zagrljaj i kako je izustila da kaže da je trudna, on je samo odmahnuo rukom i viknuto: ”Ma bježi, i ti me nerviraš! Ne želim ni dijete, neću ništa” Ona se prvo rasplakala, pa ga je time još više iziritirala i umjesto da se smiri i skloni, on je, navodno, odgurnuo i Ana je pala. Dočekala se, navodno, na stranu, ali je i taj udarac bio dovoljan da izgubi bebu. Odmah je prokrvarila i ljekari su na pregledu ustanovili da je beba otišla. Ne možete da shvatite kako joj je bilo, tada joj se svijet srušio. Ja ne znam ni kako mu je to oprostila ni zašto je poslije svega ostala sa njim, ali očito ga voli ili ima neke svoje razloge. Nadam se da će sada biti dosljedna u odluci i da mu se neće vratiti – rekao je izvor za Skandal.

