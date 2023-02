“PONAŠAO SE KAO ŽENA U ZATVORU” – Kristijan OCRNIO Zvezdana Slavnića i otkrio nepoznate detalje sa ROBIJE

Kristijan tvrdi da Zvezdan nije bio član zatvorskih bandi, te i da je gledao samo sebe da zaštiti od svega što je tamo moglo da ga snađe, piše Republika.

– Zvezdan je bio niko i ništa što se tiče kriminala u Beogradu i verovatno javnost ne bi ni znala ko je on da nije ubio čovjeka zbog Ksenije Pajčin. Znam da se branio pred policijom i govorio da ga je nekoliko puta udario pištoljem u glavu u samoodbrani, pa je tako slučajno opalio pištolj. Pričalo se isto tako da je zvjerski ubio Olivera Jovanovića jer je nešto dobacio Kseniji Pajčin. On tvrdi da Ksenija te večeri i nije bila tu, on je možda nešto mutio. Ostaje da se vidi kako je moguće da je kazna zatvora umanjivana nekoliko puta – priča Golubović na početku i dalje otkriva kako se Zvezdan ponašao kad je otišao na izdržavanje zatvorske kazne:

– Poslije tog ubistva počeo je da radi s drogom, pa je tako pao, na kraju su ga uhvatili. Pao je u Kragujevcu ili Požarevcu, pa je dobio dvije ili tri godine zatvora. U zatvoru se nikad nije čulo za njega. Nikad nije bio u ekipama ili nekim klanovima, nego je sve radio sam za sebe. To vam govori da on u zatvoru nije bio velika glava, nije se bio, nije klao, nije kršio pravila nego je, kao žena, sve slušao i aminovao. Vjerovatno je dobio instrukcije od spolja kako treba da se ponaša, pa je slijedio to da bi ranije izašao iz zatvora. On je tamo bio manji od makovog zrna, čim se za njega nigdje nije čulo. Vi znate da se o zatvorenicima koji su opasni priča i van zidova zatvora. Šta ste ikada čuli o Zvezdanu iz tog vremena? Ništa! On je tamo bio niko i ništa, to je i pokazao kad je ušao u rijaliti.

Slavnić nikad nije smio da me blati

Bivši zadrugar kaže da Zvezdan nikada nije pričao loše o njemu, ali da nije stajao ni u njegovu odbranu kad su drugi zadrugari pokušavali da ga ponize.

– Zvezdan nikad nije smeo da priča ružne stvari za mene, ali je aminovao kad drugi pričaju loše. Znao je uvek da sam dobar prijatelj njegovog oca Moke, zato je ružno što je dopuštao da u njegovom prisustvu mene neko blati. Trebalo je da prekida to kad se pričalo u rijalitiju, a ne da ćuti. Kad sam to video, on je postao mrtav za mene. Ne može da mi stane na crtu nikako, a da ga blatim sad na sve strane, neću iz poštovanja prema njegovom ocu. Videli ste kako se ponašao kad je Filip Car kog mogu da nosim u zubima?

