“PRST JE PROKLIZAO, PIŠTOLJ JE OPALIO!” Ovo je PRAVA ISTINA O UBISTVU! Zvezdan ga je oborio i počeo da ga bije

Zvezdan Slavnić aktuelni je učesnik rijalitija “Zadruga”, a trenutno je u žiži javnosti zbog skorašnjih drama.

Međutim, mnogima je poznat i po njegovom kriminalnom dosijeu i ubistvu Olivera Jovanovića zbog kojeg je osuđen na devet godina zatvora, piše “Telegraf“.

Zoran Moka Slavnić gostovao je u emisiji “Sceniranje” gdje je do detalja otkrio šta se desilo te kobne noći.

– Što se tiče ubistva to je jedan teški nehat. U tom trenutku sudsvo i država su htjeli da pokažu da nema veze što je moj sin. Sjećam se tog dana, evo ja objašnjavam pošto je moj sin ko mutavac i ne može da objasni. U čuvenoj diskoteci “Četiri sobe” na Dorćolu on je bio sa svojim društvom. U drugom društvu bila je Katarina Radivojević sa nekom svojom prijateljicom i bila su još tri tipa uz njih. Zvezdan kao mangup naručio je piće njima dvijema. Njemu je jedan od tri momaka pokazao da izađu napolje i uhvatio se pozadi kao da ima pištolj. Zvezdan u tom momentu nije imao oružje, ali mu ga je djevojka iz društva prošvercovala. Inače, kada sam ga pitao zašto nosiš pištolj, on mi je rekao samo hoće da ne nosim paj da me ubiju, šta bi onda rekao – rekao je Moka i nastavio:

– Kada su izašli napolje, Zvezdan ga je oborio i počeo da bije. U toj tuči je naišao pokojni Oliver Jovanović, koji je pokušao da mog sina zaustavi da tog dečka ne bije. Nažalost, pošto se to dešavalo u dvorištu, bila je samo jedna sijalica i vidljivost je bila mala. Zvezdan se uplašio da će ovaj dečko da mu uzvrati i rukom u kojoj je držao pištolj htio da udari Olivera, ali je prst proklizao i došlo je do ispaljivanja metka u tog mladića.

Moka se potom osvrnuo na to i kako je saznao za ubistvo koje je počinio njegov sin.

– To se desilo u subotu, u nedjelju sam saznao. Došao sam do telefona majke od pokojnog. Rekao sam joj gospođo više bih volio da su mi javili da je Zvezdan ubijen nego što vama moram da izjavim saučešće. Strašno mi je teško bilo. U deset sati uveče kada mi je zazvoni telefon meni su se odsjekle noge. Ja olimpijski šampion, a meni su se odsjekle noge. Ona me je izvrijeđala da ja držim beogradsku mafiju, da mi je Arkan za rođendan dao pištolj. Jedanput samo poslije toga smo se vidjeli na suđenju – rekao je Moka.

Moka je zatim otkrio i kako je naučio da živi sa saznanjem da je njegov sin ubica.

– Navikneš se na pritisak kada živiš kada si na Evropskom prvenstvu ili na Olimpijadi. Ja sam tim pritiskom baratao lako, ovaj pritisak je druge vrste. Nemoćan sam, dobijam zakasnele vesti i ne mogu da reagujem, znao sam da njegova majka neće moći da iskontroliše i greška života što Zvezdana nisam uzeo kod sebe i na silu. Rekao sam prvoj ženi ne možeš ti sa njim on je magupčić, on nije doktor nauka. Zvezdan je rođen kao sportista, ali sa srčanom manom. On je tu energiju morao da kanališe. Nije njega ulica maznula, on je maznuo ulicu. On je imao sve, nije imao potrebe da ukrade, otme i tako dalje. Oni su trošili pare dnevno i onda postao žestok momak sa Dorćola i ne mogu da vjerujem da od one bebe gdje može da ode – istakao je.

Nakon toga otkrio je i da li su Zvezdan i on otišli na grob Olivera Jovanovića.

– Nisam, ne vjerujem da je i Zvezdan išao. Zato što vjerovatno se kaje za to, rekao je pred milionima ljudi to u Zadruzi. Njega su razvalili od kazne. Obično su ljudi koji izađu iz zatvora kivni na zakon, policiju, na sve, on nije bio. Rekao je da niko ne ide njegovim putem. Sve me je šokirao u pozitivnom smislu – rekao je Moka, piše Srbija danas.

Facebook komentari