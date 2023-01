“LAŽE I PETLJA, JAKO SE NERVIRAM!” Zvezdan na ivici NERVNOG SLOMA – Ne možeš sa mnom da se igraš

U emisiji “Pitanja gledalaca”, zadrugari su sedeli za crnim stolom. Zvezdan Slavnić se tokon izlaganja Aleksandre Nikolić iznervirao jer smatra da nije iskrena, piše Srbija danas.

Pitanje koje je Aleksandri postavljeno se ticalo toga da je uputila poglede Slavniću, samo da bi pravila ljubomornog Filipa Cara.

– Je l’ možemo da pričamo o ovome, ili da izađem, počinjem jako da se nerviram! Počinje da laže i da petlja, na ivici sam! Nisam za priču, pustite me da završim – rekao je Zvezdan.

– Šta je Aleksandra slagala, upitao je voditelj Darko.

– Ne znam sluđena sam – kazala je Aleks.

– I eto, to je to! I ja onda uzimam klješta! Počinješ da me nerviraš, da lažeš i da petljaš – rekao je Zvezdan.

– Sve preuzimam na sebe – branila se Aleks.

-Šta si ostalima pričala u kući? Znaš kakve gluposti si pričala! Ne možeš sa mnom da se igraš, a sad nastavljaš dalje. Pričala je da sam zaljubljen – rekao je Zvezdan.

– Ne, ne! Samo Anđeli Ilić sam pričala, Miljanu prije toga – završila je Aleks.

Detaljnije u prilogu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari