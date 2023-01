“ZVEZDAN ME JE VARAO I PRIJE ZADRUGE!” Ana u suzama ZAGRMJELA: Nije zaljubljen ni u Anđelu, ni u Aleksandru!

Bivša žena Zvezdana Slavnića, Ana prvi put se pojavila u emisiji i pred kamerama je progovorila o njegovoj izdaji.

Ana je ronila suze, a kako je sama rekla, ovo je najveća izdaja koju je u životu doživjela. Na samom početku intervjua, progovorila je o Moki Slavniću i nije ga štedjela.

– Što se tiče Moke mogu da vam kažem da je on jedan veliki sportista, legenda, ima sva priznanja od mene i nacije. A što se tiče toga kakav je čovjek, za mene je nula. Ovo kažem sa velikim argumentima, ali ne želim sada da pričam o tome – rekla je Ana na samom početku.

Na pitanje o Zvezdanu, Ana se odmah rasplakala i ispričala kroz šta prolazi.

– Toliko emocija imam da mislim da mojih 15 godina je najmanje u ovom smislu prevara. Nije mene zaboljela prevara, mene su zaboljele druge stvari. On je izgubio sve, ništa nije pokazao. Rekla sam da neću brisati suze jer sam ponosna na njih, biće sve bolje, potrebno je vrijeme, nisam jedina žena koja ovo proživljava. Treba da plačem, ovo nije slabost, ovo je hrabrost – rekla je Ana u emisiji “Premijera-vikend specijal”.

Zvezdanova bivša žena kaže da ovo nikako nije očekivala od njega.

– Nisam ni očekivala da će se ovo dogoditi. Ovo je bilo potpuno iznenađenje. Čvrsto stojim iza toga da je ovo dar od Boga. Ovo ja nisam zaslužila nikada. Ja sam ta koja Zvezdana poznaje, što se tiče njegovog učešća, ja sam sve naslutila i vidjela. Za sve sam bila u pravu. Tih 15 godina braka je moralo da se desi da bi došlo do ovoga danas, ovo je veliki test, ja sam ga podržala da uđe i nisam očekivala da će se išta desiti. Sa njim sam željela da ostanem, imali smo planove. On je tamo ušao zbog nas, zbog nekog boljeg života. Hvala mu što mi je otvorio oči. Bili smo jedna duša, dva tijela. Mi smo se trista hiljada puta u toku odnosa zaljubili jedno u drugo. On je za mene bio moj muškarac, fatalan. Imao je mane naravno. Vjerovala sam u nas. Vjerujem u ljubav i dalje, tek sad, naići će onaj pravi – rekla je ona.

Ana je ubijeđena da Zvezdan nije zaljubljen ni u Aleksandru, ni u Anđelu.

– Nemam komentar na Anđelu. Njena stvar, njena život, mene ne zanima. Mene Anđela uopšte ne pogađa, ni Aleks ni bilo ko. Sviđa se njemu Aleks, kratkog roka. Aleks mu se više sviđa, jer je Aleks potpuno druga energija. Velika je razlika da ja imam 46 godina i da ja ovako izgledam. Zato što sam ja jedna fatalna žena, mene nikada neće moći da zaboravi. Patiti? To je mala riječ. Ja nikada nisam posumnjala u njegovu ljubav, posumnjala sam u svoju, a ako me pitaš da li me je prevario, ja ću sada ekskluzivno da ti kažem da jeste, saznala sam. Neke su mi se javile, djevojke, nisu žene, jedna je žena. Bio je sa njima dok je bio sa mnom, čak neposredno pred Zadrugu. Meni se to negdje javilo u glavi, ali je to velika greška – kazala je Ana.

– On nije zaljubljen ni u Aleksandru ni u Anđelu, on je zaljubljen u sebe i svoj ego. Tu nema ničega. To je trenutno, to mu se samo desilo. Nikada mu ne bih oprostila ovo što je uradio. Sve me je pogodilo, prevara je najmanja stvar. Mi žene praštamo prevaru, ali izdaju ne. Ovo je najveća izdaja koju sam doživjela. Ne boli to mene, to je sada još više otvaranje očiju. Više nisam ljuta. Ja sam doživjela emotivni lom, još uvijek sam rovita. Bavim se sobom, na sebe sam ljuta. Mi smo žene, pametnija bića, samo polako. Ja sam nesvjesna da se meni ovo sada dešava – zaključila je Ana, piše Srbija danas.

