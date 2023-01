TUČA U ZADRUZI! Žene su potpuno PODIVLJALE: Ovo NACIJA još nije vidjela

Sukob između Maje Marinković i Milice Veselinović ne prestaje, a devetnaestogodišnja zadrugarka prilikom svađe izgovorila je jezive uvrede svojoj rivalki.

– Odbačeno siroče, mrš kod Filipa Cara, jadnice – vikala je Milica.

– Hajde samo priđi k**vo debela, je*at ću ti mamu – viknula je Maja.

-Dođi k**vo pa ćeš da vidiš! Krmačo – vikala je Maja Milici koju je Zvezdan odnio.

– Lemurica moja opasna, gdje na nju – nastavljao je Car.

– Ma nek se skloni d**ljetina – rekla je Maja.

-Ajde sutlijaš, cveklo jedna smiri se, jadnice – vikala je Milica.

– Dolazim večeras u rehab, da ti pokažem sve. Gdje ti je mama Majo, kada si je upoznala? – vikala je Milica.

– Kravetino jedna, smiri se – provocirala je Maja.

Nakon toga je Miljana Popović ustala da prokomentariše:

– Meni nije jasno, kako oni nisu u vezi a kriju da su se družili. Mikica je loše društvo Caru izgleda – rekla je Miljana.

– Meni ova priča Maje i Cara djeluje usiljeno. Maja voli da svoje bivše ljubavi drži pod konac. Ona je takva prema svima, upravlja njima.

– On ispred nje meni dobaci i juri za mnom, nisam ja kriva – rekla je Milica. -Meni nije jasno ovde. Ovaj odnos meni nije jasan. Ja sam znao kakava je Maja kada sam je priznao za devojku. Meni je Maja dobar lik, ali u odnosu sa mnom ovakava nije bila. Ako ona hvata Cara na trudnoću, njoj je to poslednji trzaj. E sada svako ima pravo da priđe kome želi, pa tako i Milica Filipu – rekao je Marko.

– To je očekivano od Filipa, on nije još izgovorio da su u vezi,a vidi se da jesu. Oni sve rade zajedno a mislim da se plaši njene reakcije. Ostale devojke imaju pravo da mu prilaze jer on govorio da su u vezi – rekla je Aleks.

– Ja se slažem sa Matorom i Markom, ja sam ovo prošao prije 15 godina, a sada mi je dosadno i igram se. Labilan sam što se tiče žena, ako ih tako možemo nazvati. Žao mi je za sve, ali to je do mene. Ja moram da kažem da sam na Bogojavljenje sanjao Taru i Sandru Rešić pa sada vidite. Ja ne vjerujem da je trudna, a ja tek krećem da se igram – rekao je Car.

