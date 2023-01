“NISAM OČEKIVALA DA DEJAN BOLUJE” – Aleks saznala nove informacije spolja: Prvo plakala, onda pobjesnila

Voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

– Zašto ti je išao Marko Marković toliko na živce i zašto si sve napravio da ti Marko da svoj krevet da si bliže pored Aleks? – glasilo je pitanje.

– Obrnuta je situacija – rekao je Ivan.

– Zar si mislila da će Dejan da boluje za tobom izdajice, mogla si biti kraljica, a sad si bijednica – glasilo je sledeće pitanje za Aleksandru Nikolić.

– Nisam mislila da će da boluje. Čim sam ušla ovdje to nije bilo dovoljno jako ni za njegove ni sa moje strane. Ja to jesam predstavljala i veličala ljubav, ali on se vjerio nakon mjesec dana veze, što mene dovodi u razmišljanje koliko li traje ta veza. Očigledno su nam se ugasile emocije u istom periodu. Želim mu sve najbolje i čestitam na vjeridbi, želim mu svu sreću ovog svijeta – rekla je ona kojoj je glas zadrhtao od suza.

– Ja ne mogu da vjerujem šta priča ova djevojka. Stigli su ti pokloni ovdje, vrištali ste kao da ženite sina, a sad hoćeš da kažeš da je bio sa nekom djevojkom dok je bio sa tobom. Ti sad opravdavaš sebe – dodao je Janjuš.

– Ne tražim opravdanje, ispala sam loša, ali šta da radim. Želim mu svu sreću, ali nije moguće da vjeriš nekog nakon mjesec dana poznanstva – poručila je Nikolićeva.



Pa i Zvezdan hoće da vjeri devojku – dodao je Ivan.

– Ja Dejana poznajem i znam da radi neke stvari brzo. Sa mnom je bio koliko je bio, pa ja kad sam planirala zajednički život on je pričao: “Ti svoju lopatu, a ja svoju”. Nije planirao zajednički život. Poznajem ga i znam da nije nekog upoznao i vjerio. Želim mu svu sreću ovog svijeta, što se mene tiče svi što dalje od mene – pričala je Aleks, piše Srbija danas.

