“ONA JE TEŠKA, to će brzo da PUKNE!” Zvezdanov otac oštro o odnosu Anđele i njegovog sina – pomenuo INTIMNE odnose

Ljubav Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić definitivno je nešto što je obilježilo šestu sezonu “Zadruge”. O njihovoj vezi se priča, piše i polemiše, a svaki njihov pokret pomno je propraćen oštrim okom javnosti.

Anđela je danas izjavila da bi rado uzela prezime Slavnić i da bi se udala za Zvezdana, domaći mediji su kontaktirali Zvezdanovog oca, legendarnog Moku Slavnića, koji je otkrio da nema ništa protiv toga.

– Ako se njoj sviđa, nemam ništa protiv, to je slobodan izbor – rekao je potencijalni tast.

Moka je prokomentarisao i njihovu maratonsku svađu od prethodne noći, te je istakao da Zvezdanu samo treba nježnost.

– To se zove udario tuk na luk. Ja kao otac, sa muške strane, šta da kažem… Ona je teška, a Zvezdan traži samo nježnost. Bukvalno ništa više, a ona ne može da shvati, da ućuti radi toga, da ne mora da ide do kraja. E, onda nastavi on. Javi mu se ta crta upornosti i tvrdoglavosti Slavnića – rekao je Moka.

Zvezdan je tokom prošle noći želio da pokloni čokoladicu Aleksandri Nikolić, što su mnogi prokomentarisali kao da Anđelu pravi ljubomoronom, a Moka je ubijeđen da se njegov sin samo šalio.

– On se šalio, dogovarao se sa njom, taman posla. Da je radio to krišom bilo bi loše, ali ovako nisu komentarisali ni reč o tome posle. Ali ono njihovo maratonsko raspravljanje… Hoće da dobije galopirajuću upalu u mozgu sa onom mokrom kosom. Svako se ponaša onako kako je dorastao situaciji u odnosu na praksu koju ima. Ona mu kaže: “Jednom sam napravila grešku, šta sad”. Niko ne sumnja u njenu elementarnu pamet, ali treba da spusti malo loptu. Ne moraš stalno da verglaš, ne mora uvek da bude to tako epski, tako dugo. Pričaju dva sata, ona ga pita šta još da kaže, a on njoj: “Pa rekao sam ti da ćutiš”. Mlada je ona da bi osetila muškarca, da zna šta treba da urad a da pobedi na kraju. Muškarac voli da bude pobeđen, da ga žena samelje, tad mu je interesantna. Mi to mangupski kažemo, kad ona kaže: “Je l’ znaš šta ću ja tebi da uradim”, a muškarac jedva čeka, moli Boga da ga razbije. Njemu je samo potrebna nežnost, ništa više – naveo je on.

Slavnić je istakao da je Anđela suviše mlada da bi znala neke stvari, ali i da se plaši da će se njihova veza uskoro okončati jer nemaju intimne odnose.

– Zato se biraju slični, žena je dominantnija u istom godištu od muškarca. Žena od 25 godina je duplo iskusnija nego muškarac u tom godištu. Oko čega se oni svađaju, lijepo joj kaže: “Nemoj, budi fina, nemoj da budeš nadmena, i ti si ovdje”. Plašim se da će to da pukne, jako brzo, jer je to proporcionalno njihovom intimnom odnosu. Zvezdan može to da razumije, ali mora da bude kompenzacije na obje strane. Slatki su. Ali bitno je da muškarcu pronađeš žicu, on je prgavac, on je zaštitnik. A da li će biti duks preko jednog ili preko drugog… Aman, ženo, pusti to! Niste kod kuće! Ona previše vodi računa, to ga umara. Ništa im ne zamjeram. On je njoj rekao kad ga je pitala što si sa mnom: “Pa zato što sam se zaljubio, ali mogu i da se odljubim”, ona nije svjesna šta bi joj stvarno rekao da mu nije legla, ona nije svjesna. Što se kaže “šilji ga”! Nemoj! Zašto to radiš, uživajte, uživajte jedno u drugom – zaključio je Moka Slavnić, piše srbija danas.

Facebook komentari