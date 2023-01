OTAC I BRAT IZVRŠILI SAMOUBISTVO! Drugi brat je u domu “Ima um djeteta od 3 godine!” Potresna sudbina Milana Miloševića

Voditelj Milan Milošević donio je odluku da prekine saradnju sa televizijom Pink, a ova vijest rastužila je sve gledaoce koje su rijaliti “Zadruga” pratili upravo zbog njega, piše Srbija danas.

Milan važi za nekog ko nema dlake na jeziku, pa su tako inserti iz njegovih emisija i svađe sa zadrugarima bili viralni na mrežama. Milošević nikada nije pričao previše o svom privatnom životu, a jednom prilikom u svojoj ispovesti ispričao je svoju tešku sudbinu.

– Moja majka kada se udala za oca imala je već brak iza sebe. Ona se bila udala sam 17 godina i dobila najstarijeg brata, ali je poslije godinu dana ostala udovica. Logično je bilo da se uda opet i tad se udala za mog oca. Rodila je mene i brata koji ima cerebralnu paralizu, u domu je već 20 godina jer je postao agresivan, ima um djeteta od 3 godine, a može da bude opasan. Najstariji brat se ubio – ispričao je on svojevremeno.

– Otac je dolazio pijan svaki dan. Ako ga nema do šest-sedam, znači da je otišao da se napije. Onda bi se vratio kući i tukao majku i polubrata, njega je ubijao od batina. Mi smo prvo bježali kod komšija, ali je počeo njih da maltretira pa smo bježali u kukuruz da spavamo. Jedan dan je čak zapalio sto, mogli smo svi da izgorimo, to je i želio. Nakon nekog vremena završio je u zatvoru zbog nekog problema koji je napravio i dobio je dosta godina zatvora. Tada je majci ostavio oproštajno pismo i objesio se u zatvoru. Nama je tada svanulo. Najstariji brat se ubio poslije Vukovara, a drugi brat je u domu, majka je sada bolesna, ali je borac i ja sam joj sve – završio je Milan svoju tešku ispovijest.

On je istakao da je uspio da se izdigne iznad svega i pobijedi težak period.

– Uspio sam da se izdignem iznad svega što sam preživio u djetinjstvu i mladosti, da ne patetišem. Danas niti patim, niti žalim sebe. Govorim sebi da idem dalje. Uživam da slušam priče svojih prijatelja o njihovoj djeci, porodicama. To me ispunjava, jer su normalne priče, za razliku ovih u rijalitijima. Ja sve to trenutno nemam, pa uživam u tuđim iskustvima – pričao je voditelj u intervjuu za “Lenu”.

Inače, Milan Milošević povodom otkaza na ružičastoj televiziji oglasio se na svom Instagramu, gdje je objasnio sve.

– Sa Televizijom Pink i Zadrugom sam završio poslovnu saradnju i nisam više dio te kompanije i projekta, isključivo mojom odlukom! Razumijem da ste navikli na mene i da me volite, mrzite, da godinama pratite emisije koje sam vodio, ali ne mogu da dozvolim da se nastavi sa pljuvanjem kompanije za koju sam godinama do juče radio i vlasnike iste jer da meni nisu bili dobri ne bih toliko vremena bio sa njima i sarađivao na tako dobar način – napisao je voditelj i nastavio:

– Molim vas da me razumite jer ja nemam nijednu ružnu riječ da kažem o bivšim poslodavcima što sam i navodio realno u svakom intervju koji sam dao. Prekinuli smo saradnju i svako nastavlja svojim putem bez ikakve svađe, civilizovano potpuno. Hvala vam i nadam se da poštujete moju riječ.

Cijelu emisiju u kojoj je gostovao voditelj u kojoj je govorio o svom teškom djetinjstvu, poslu na Pinku, ljubavnom životu i mnogo čemu, pogledajte u videu ispod ovog teksta:

