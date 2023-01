VODITELJ PREKINUO EMISIJU DA BI SAOPŠIO VIJEST IZ SPOLJNOG SVIJETA! Zadrugari ostali u šoku kad su čuli šta se desilo!

Ljubavni trouglovi ne prestaju da tresu Bijelu kuću, a jedan od njih je svakako onaj koji čine Maja, Filip i Aleksandra Nikolić.

Naime, Car se sinoć pomirio sa Majom, a na sve to je reagovao starletin bivši dečko, jutjuber Bilal Brajlović. On je na društvenoj mreži Instagram objavio Filipovu uramljenu fotografiju uz pjesmu “Okreće se kolo sreće”. Sve to ne bi bilo čudno da nije Bilal taj koji je ostavio Marinkovićevu, kao i da već par mjeseci nisu zajedno.

Darko nije mogao da sakrije ovu informaciju od ukućana, pa je prekinuo emisiju kako bi im saopštio Bilalovu reakciju.

Objava Bilala Brajlovića koja je nasmijala javnost…

– Čekaj, Majo. Stiglo mi je upravo nešto. Moram samo da vam kažem da je Bilal uramio Filipa Cara i svima čestitao Božić. Evo ga Filip u ramu, je l’ vidite? – pitao je Darko i pokazao telefon.

– Hvala za srećan Božić. Ljudi rade neke stvari iz nemoći. Ko gubi ima pravo da se ljuti – nadovezala se Maja.

– Koja slika je u pitanju? – pitao je Car.

– Ti kao šmeker u odjelu i stavio je pjesmu “Okreće se kolo sreće” – objasnio je Darko.

– Mene to ne zanima, Bilal… Vidimo koliko on i dalje priča o meni – poručila je zadrugarka.

– Kako je Bili to ispratio u roku od dva-tri sata? – zapitao se Filip Car.

– Sjedi kod kuće i gleda “Zadrugu” – odgovorio mu je Tanasijević, piše Informer.

Bilalov potez je nasmejao fanove rijalitija, a kako je sve ovo izgledalo možete pogledati u videu ispod.

