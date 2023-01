UŠLA U “ZADRUGU” i odmah brutalno udarila na PRELJUBNIKA – Istina je PREVARIO SAM JE! (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić stigla je u “Zadrugu” u društvu voditeljke Ivane Šopić kako bi u rijalitiju večeras bio održan specijalan zadatak.

Takmičari šeste sezone popularnog TV formata nisu mogli ni da slute da će se ona večeras pojaviti na njihovim vratima, pa su ima vilice, od šoka, popadale do Voditeljke su im je objasnile da se podele u dve grupe i takmičiće se u pogađanju pesama. Zadrugar koji prvi pogodi pesmu, mora sebi da razbije jaje o glavu, a onda i kaže o kojoj numeri je reč.

– Prvi put sam u Beloj kući. Vodila sam jutarnji program koji je bio preko 12 sati, što zajedno dođe 24 časa. Velika čast mi je što sam u ovoj noći gošća. Rijaliti je mene proslavio, naučila sam prve lekcije. Rijaliti je život, spontanost i neizvesnost. Mnogo mi je drago što sam ovde jer je “Zadruga” najgledanija i nivo je u svakom smislu. Prvi put sam ušla u Belu kuću, lepše još izgleda uživo, lepa je i prijatna atmosfera – govorila je Jovana.

– Koga bi volela da ugostiš u svom programu? – pitala je Šopićka.Zvezdana, Miljanu uvek. Ja nikad neću zaboraviti kad sam bila u Nišu kod Miljane i Marije. Lepi Mića, Ivan Marinković, on je pametan i inteligentan, može neko da ga voli ili ne, niko ne može da ospori da je odličan rijaliti igrač. Mnoge ljude poznajem, Zoricu volim kao čoveka i podržala me je na početku karijere – nastavila je Jovana Jeremić.

– Boki, što se smeješ? To je bivši muž Ivane Šašić – rekla je Ivana.

– Je l’ si po tome poznat? – pitala je Jovana.

– Ne, ja sam poznat po imenu i prezimenu. Došao sam da pokažem da sam suprotno od onoga što je Ivana izjavljivala. Neka je, ima reklamu preko mene. Meni to ne smeta, ona je bila sa mnom venčana – pričao je Boki.

– Što ste se razveli? – pitala je Jovana.

– Prevario sam je. Bio sam na putu, u zatvoru, kad sam izašao desila se preljuba i to je to – otkrio je on.

