ZVEZDAN JAVNO OSTAVIO ŽENU ZBOG ANĐELE! Supruzi oštro poručio: “Nemoj mi dolaziti za Novu godinu!”

Nakon toliko opiranja i skrivanja emocija koje osećaju jedno prema drugom, Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić odlučili su da to više ne čine.

Zvezdan je uživo u programu ostavio svoju suprugu Anu, kako bi mogao da se upusti u vezu sa pomenutom zadrugarkom, te se prepuste ljubavi koju osećaju.Anđeli i Slavniću su iz dana u dan popuštale kočnice, a onda je njihov razgovor u radionici šokirao gledaoce i ostavio ih bez teksta.

– Moraću da nosim teret toga, nemam šta da kažem. Tu sam gde jesam – rekao je Zvezdan.

– Nisam očekivala da će do ovoga da dođe. Neprijatno mi je. Neću znati kako da saopštim svima odluku – govorila je Anđela. Onda se, videvši da joj je teško, Zvezdan poneo herojski i doneo konačnu odluku da ostavi svoju suprugu. Izvinjavam se mojoj Ani i porodici i svima. Prvenstveno Ani. Nisam ništa uradio, ali iz druženja sa Anđelom, dobio sam emociju prema njoj. Moram da kažem ovo, jer sam u trouglu gde me je sramota. Uradio sam lošu stvar iako se još ništa nije desilo. Emocije koje imam su kao da sam je prevario. Neće ništa biti od druženja, možda ću da joj držim ruku i zagrlim je i to je mera do koje ću ići. Glupo je dalje da pričam. Što se tiče Nove godine, ne bih voleo da Ana dođe u Zadrugu i da se raspravljamo. Ne bih voleo da budem neiskren prema njoj. Desilo se ovo i šta da kažem – rekao je Zvezdan.

– Desile su nam se emocije. Stojim iza toga da se ovde ništa neće desiti zbog moje porodice. Ne želim da komentarišem njegov brak, sve je on rekao – zaključila je Anđela.

Kako je izgledao ovaj prelomni trenutak i o čemu su još pričali, pogledajte u narednom videu.

