“DEJANA BIH OSTAVILA KAD-TAD” – Aleks otkrila da joj u vezi nije bilo lijepo, umiješala se Maja – HAOS!

Zadrugari su noćas odgovarali na pitanja novinara, a jedno od pitanja bilo je za Aleksandru Nikolić.

– Aleksandra, kada sve sabereš, nameće se pitanje da li je bilo vrijedno da zbog Cara ostaviš Dejana? – upitao je Darko.

– Dejana bih ostavila kad tad. Car je bio osoba koja mi je u momentu legla. Žao mi je ako sam ga povrijedila, da li je vrijedelo ili ne, to ćemo vidjeti – kazala je Aleks.

– Da li si razmišljala o tome kakvog si dečka ostavila, zarad kakvog? -upitao je Darko.

– Ne želim da upoređujem Dejana i Filipa, svaki ima svoje kvalitete. Čim sam sa Filipom, to znači da on ima bolje kvalitete. On je neko ko je pametan, elokventnan – rekla je Aleks.

– Da li ti imponuje način na koji govori o tebi? – upitao je Darko.

– Da – istakla je Aleks.

– Šta Car mora da uradi, da bi izbrisao ono što je radio u toku prethodnih dana? – upitao je Darko.

– Ima dosta stvari koje mogu da nam budu smetnja, nas dvoje smo u korektnim odnosima. Ne može preko noći da se pređe preko nekih stvari. Sama sa sobom moram da razmislim – rekla je Anđela.

– Koliko ti je bilo drago, kada su je je sve djevojke stavio na drugo mjesto, a tebe na prvo? – upitao je Darko.

– Lijepo, ali mislim da je žena ta koja bira sa kim će biti, a ne muškarac. Trudila sam se da ne komuniciram sa njim, to je očigledno nemoguće. Ništa ne želim da ubravam, vidjet ćemo da li je to ono pravo. Neke stvari koje priča se kose sa onim što radi, ali ćemo vidjeti – kazala je Aleks.

– Možeš li da prokomentarišeš Majino izlaganje, da li želi da skrene njegove misli sa tebe? – upitao je Darko.

– Maja je djevojka koja želi da bude u centru pažnje. Ne smeta mi njeno ponašanje – rekla je Aleks.

– Ne želim da Aleksandra bude povrijeđena – dodao je Car.

– Baš se brineš o njoj. Prvo si kod mene, pa Milice. Djela, a ne riječi. Pokaži joj djelima da je ne ponižavaš – kazala je Maja.

– Ajde da čujemo Aleksandru – rekao je Darko.

– Maja mi je beskrajno simpatična, emotivno je polupana. Postoje osobe koje postoje non stop, a ja ih ne slušam, piše Srbija danas.

